Agentes de la Fiscalía en Chihuahua se Intoxican por Accidente con Fentanilo

Dos agentes de la Fiscalía General de Estado (FGE) de Chihuahua de Distrito Zona Centro resultaron intoxicados luego de tener posible contacto con fentanilo durante un cateo realizado en una vivienda de la colonia Junta de los Ríos.

De acuerdo con la información oficial, los elementos habían estado expuestos a una sustancia blanquecina y a marihuana asegurada en la vivienda, lo que ocasionó que horas después presentaran complicaciones en su sistema respiratorio.

Agentes son hospitalizados tras intoxicación de fentanilo

Las autoridades dieron a conocer que, los elementos, un Agente del Ministerio Público y otro de la Agencia Estatal de Investigación, integrantes de la Unidad Especializada en Investigación de Narcomenudeo, fueron hospitalizados para estabilizar su condición clínica.

Como parte de la contingencia, se ordenó la evacuación del edificio de la Fiscalía, incluso el personal utilizó cubrebocas de manera preventiva mientras se restringía el acceso al público que acudía a realizar trámites.

Hasta el momento no se ha confirmado el estado de salud de los agentes, mientras que los narcóticos asegurados fueron enviados a Servicios Periciales para su análisis.

