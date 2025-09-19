Familia de Leslie Pide Justicia Tras Homicidio Para Extraerle a su Bebé en Ciudad Juárez

Leslie G.C., de 20 años, descrita por sus familiares como una mujer alegre, luchadora y llena de ilusiones, fue asesinada de manera violenta en Ciudad Juárez, luego de que le practicaran una cesárea clandestina para extraer a su bebé.

Nota Relacionada: Imputan a “La Diabla” por Feminicidio de Embarazada en Ciudad Juárez; Bebé Sobrevive

De acuerdo con la investigación, Leslie fue engañada a través de un mensaje en redes sociales que simulaba un cobro de dinero. La joven, quien esperaba con emoción la llegada de su bebé y planeaba junto a su familia un baby shower, ha dejado una herida imborrable en sus seres queridos.

Familiares de Leslie Relatan Cómo Recibieron la Noticia

Un familiar de la joven relató de manera anónima el dolor al enterarse de la noticia que marcó para siempre a su familia, pues aún revive con angustia aquellas horas de incertidumbre y desesperación.

Le dije: ‘No me traiga con tantos rodeos, dígame qué pasó’. Yo pensé que Leslie estaba detenida o algo así, no que estaba muerta. Me enseñó dos fotos de unos tatuajes que traía en la mano, compartió.

Ahora piden justicia para el caso de Leslie y exigen que la presunta responsable pague por todo el daño que ocasionó.

Esa mujer nos destruyó la vida, destruyó a mi familia… me dejó a mi otra niña sin su mamá. Ojalá sea verdad y se haga justicia y pague por todo el daño que hizo… No entiendo por qué, ella también tiene hijos, agregó el familiar.

Así Continúa el Caso de la Presunta Asesina de Leslie

Martha Alicia, alias “La Diabla”, ya fue vinculada a proceso por los delitos de feminicidio y tentativa de homicidio en contra del menor, con un plazo de investigación de seis meses que vence en marzo de 2026.

Según las investigaciones, “La Diabla” le habría practicado a Leslie una cesárea de forma clandestina para extraer al bebé, aparentemente con la intención de comercializarlo en Estados Unidos.

Mientras tanto, el pequeño, que logró sobrevivir, permanece bajo resguardo del DIF en un hospital. Un familiar señaló que, hasta el momento, el bebé se encuentra estable, pero desafortunadamente no lo han podido conocer.

Hace apenas 15 días me dijeron que ya había salido de terapia intensiva, que estaba bien, pero solo le ponían un abanico para respirar. Está estable, pero de hecho les pedí dejarme entrar a conocerlo porque quiero estar al pendiente, pero no se puede, porque no hay periciales, relató el familiar.

Historias recomendadas: