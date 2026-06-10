Muere Hombre Baleado Después de Pelea de Gallos en Matamoros, Coahuila

El hombre de 27 años murió después de una pelea de gallos en la comunidad de Santo Niño Aguanaval donde uno de sus familiares habría sido presuntamente amenazado

Un hombre de 27 años muere baleado en una pelea de gallos en la comunidad Santo Niño Aguanaval de MatamorosFoto: N+

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Un hombre de 27 años muere baleado en una pelea de gallos en la comunidad Santo Niño Aguanaval de Matamoros

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