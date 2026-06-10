Un joven murió al recibir un impacto de bala y cinco personas más resultaron heridas durante la madrugada de este 8 de junio del 2026, en una balacera que se registró tras una reunión de apuestas y peleas de gallos en la comunidad de Santo Niño Aguanaval, en el municipio de Matamoros, Coahuila.

Leonardo Torres Barrientos, de 27 años, acudió al lugar donde se realizaba esta reunión junto con otros familiares para apoyar a un pariente que estaba siendo amenazado durante el evento. La situación derivó en una balacera que dejó varias personas afectadas.

Al llegar, fueron emboscados por otras personas que los recibieron a balazos. A pesar de esconderse detrás de una camioneta para intentar protegerse, Leonardo recibió un impacto de bala que acabó con su vida cuando era trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Manuel, hermano del hoy occiso, su sobrino Gerardo y otras tres personas también resultaron heridas durante el ataque. Todos recibieron atención médica tras los hechos.

Detienen a cuatro personas después de balacera en Santo Niño Aguanaval

Por el momento, las autoridades han informado que hay cuatro personas detenidas en relación con este acontecimiento y continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido. La familia de Leonardo pide que también sea localizado un quinto agresor, quien continúa siendo buscado por las autoridades.