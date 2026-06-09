Detienen a Pareja con el Cuerpo de Hombre Desaparecido en su Vehículo en Torreón

El Fiscal General del Estado de Coahuila (FGEC), Federico Fernández, informó sobre la detención de dos personas presuntamente involucradas en el homicidio de un hombre, como resultado de las investigaciones realizadas por las autoridades estatales.

Los hechos habrían ocurrido el pasado 8 de junio DEL 2026 en los municipios de San Pedro y Torreón, donde se desarrollaron las primeras diligencias relacionadas con el caso.

Javier fue reportado como desaparecido

La víctima respondía al nombre de Javier Macías Guardado, quien se encontraba en calidad de desaparecido desde el pasado 6 de junio del 2026. Después de diversas acciones de búsqueda e investigaciones, su cuerpo fue localizado al interior de un vehículo en el ejido El Refugio.

Los detenidos, cuyos nombres no han sido revelados por las autoridades, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados.