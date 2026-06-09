Detienen a Pareja con el Cuerpo de Hombre Desaparecido en su Vehículo en Torreón

Dos personas fueron detenidas al ser sorprendidas con el cuerpo de un hombre sin vida dentro de su vehículo en Torreón.

Detienen a dos personas con un cuerpo sin vida en su vehículo en TorreónFoto: N+

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Detienen a dos personas con un cuerpo sin vida en su vehículo en Torreón.

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