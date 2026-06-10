Sujeto Presuntamente Atropelló a un Perro Intencionalmente en la Ciudad de Puebla

José Daniel "N" se encontraba afuera de su domicilio cuando se habría subido a su vehículo para arrollar al animal mestizo de talla mediana.

Vinculado José Daniel N Crueldad Animal Perro Chato Junior Atropellado PueblaFoto: X @FiscaliaPuebla

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José Daniel 'N' enfrenta cargos por crueldad animal en Puebla tras presuntamente atropellar al perro 'Chato'. La Fiscalía avanza en el caso. Infórmate sobre este suceso.

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