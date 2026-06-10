Sujeto Presuntamente Atropelló a un Perro Intencionalmente en la Ciudad de Puebla

Este martes 9 de junio de 2026 se dio a conocer la vinculación a proceso de José Daniel “N” por ser presunto responsable del delito de crueldad animal ocurrido en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las autoridades, el hoy imputado habría atropellado con su vehículo a un perro mestizo de talla mediana conocido como “Chato” o “Junior” afuera de su domicilio.

José Daniel “N” atropelló a perro “Junior” o “Chato” en la ciudad de Puebla

De acuerdo con la investigación, el 11 de mayo de 2022, el imputado se encontraba frente a su domicilio cuando observó a un perro mestizo de talla mediana, identificado como “Junior” o “Chato”, que permanecía recostado sobre la vialidad. Presuntamente, tras abordar un vehículo, dirigió la unidad hacia el animal y lo atropelló de manera intencional.

Las indagatorias permitieron establecer que, una vez que el vehículo pasó sobre el canino, el conductor realizó maniobras de avance y reversa mientras el animal permanecía atrapado. Aunque el perro logró incorporarse y alejarse del lugar, posteriormente colapsó debido a las lesiones ocasionadas durante la agresión.

Vinculan a proceso a José Daniel “N” por crueldad animal en la ciudad de Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de José Daniel “N”, por su probable responsabilidad en delitos contra los animales en su modalidad de crueldad animal, derivados de hechos ocurridos en la capital poblana.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Declaran Culpable a Sujeto que Provocó Muerte del Perro Huesitos en Puebla

Con los datos de prueba recabados por la Fiscalía de Investigación Metropolitana, el agente del Ministerio Público ejerció acción penal y presentó los elementos necesarios ante la autoridad judicial, que resolvió vincular a proceso al sujeto por el delito antes mencionado.

Con información de N+

GMAZ