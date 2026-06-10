Liberan a Diputado Local tras ser Detenido en Persecución en Saltillo; Esto se Sabe

El diputado local, Antonio Flores, del Partido del Trabajo (PT), fue detenido junto a su hermana Tania la madrugada del 9 de junio del 2026 en Coahuila, luego de una persecución policial que inició cuando uno de sus escoltas se negó a detener una camioneta blindada que conducía por una carretera de la Región Carbonífera.

El fiscal general del estado, Federico Fernández, informó que se trató de una falta administrativa que escaló cuando el diputado y su hermana llegaron al lugar y se llevaron el vehículo involucrado.

Recalcó que no se trata de una persecución política, sino de revisiones de rutina que realiza la Policía Estatal en las carreteras de Coahuila.

Tanto el diputado como su hermana fueron liberados alrededor de las 5:30 horas.

Suspenden temporalmente a diputado del PT en Coahuila

El diputado local del Partido del Trabajo (PT), Antonio Flores Guerra, fue suspendido temporalmente de sus funciones legislativas al acumular más de tres faltas injustificadas y presentar documentación presuntamente apócrifa para justificar sus ausencias a las sesiones del Congreso del Estado de Coahuila.

La sanción fue aprobada por unanimidad por la Junta de Gobierno del Congreso, con fundamento en el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Antes del inicio de la sesión de este 9 de junio del 2026, Fernando Rodríguez, suplente del legislador y militante de México Avante, acudió nuevamente al Palacio Legislativo para exigir su incorporación a la Sexagésima Tercera Legislatura. Rodríguez aseguró que, durante sus ausencias, Antonio Flores no se encontraba incapacitado por motivos de salud, sino que participaba en actividades proselitistas durante el horario correspondiente a sus funciones legislativas, por lo que debió solicitar licencia al cargo.

Pese a haber sido notificado de la determinación de la Junta de Gobierno, Antonio Flores ingresó al salón de sesiones, ocupó su curul y se negó a abandonar el recinto legislativo, situación que obligó a suspender la sesión programada.

De acuerdo con la normatividad interna del Poder Legislativo, el diputado podrá reincorporarse a sus funciones hasta el inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, previsto para el 1 de septiembre.