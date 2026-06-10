Liberan a Diputado Local tras ser Detenido en Persecución en Saltillo; Esto se Sabe

El diputado local, fue detenido junto a su hermana después de una persecución policiaca en Saltillo

Detienen a diputado local después de persecución en SaltilloFoto: N+

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Detienen a diputado local después de persecución en Saltillo. ¿Qué llevó a Antonio Flores y su hermana a esta situación?

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