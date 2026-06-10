Bloqueos de Transportistas en Accesos a la CDMX: Fecha y Hora Exacta del Paro Nacional

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) anunció una manifestación y movilización nacional pacífica en las principales carreteras de los 32 estados del país ante la falta de soluciones y resultados que, aseguran, permitan atender la problemática que enfrenta el sector del transporte en sus distintas modalidades.

A través de un comunicado, la organización señaló que la protesta contempla la participación de transportistas de carga, turismo y pasaje, quienes buscan que las autoridades atiendan diversas demandas relacionadas con seguridad, trámites y regulación del sector.

La movilización podría tener afectaciones en los accesos a la Ciudad de México, así como en otras vías de comunicación del país, debido a la participación de unidades de transporte en la protesta.

¿Qué exigen los transportistas?

Entre las principales demandas planteadas por la AMOTAC se encuentran:

Mayor seguridad en las carreteras del país.

Alto a los cobros excesivos de los servicios de grúas federales, estatales y municipales.

Eliminación del pago de permisos municipales para transportistas.

Establecimiento de tarifas oficiales de operación obligatorias.

Agilización de trámites ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), debido al atraso en la entrega de placas, licencias y certificados.

Fin de las presuntas extorsiones en retenes federales y militares.

Dotación de placas y actualización de documentos por parte de la SICT.

Alto a la persecución del pequeño transportista por parte de la Guardia Nacional, así como de policías estatales y municipales.

Modificación del artículo 133 Bis 3-A de la Ley Nacional de Aguas, el cual, señalan, sanciona penalmente a transportistas por el traslado de agua.

La organización indicó que estas peticiones han sido planteadas anteriormente, pero consideran que no han obtenido respuestas que permitan resolver los problemas que enfrenta el gremio.

¿Cuándo y a qué hora serán los bloqueos de transportistas?

De acuerdo con la AMOTAC, la manifestación pacífica iniciará el próximo 24 de junio de 2026 a las 07:00 horas en los 32 estados del país.

Los transportistas advirtieron que, en caso de no encontrar una solución que atienda sus necesidades por parte de las autoridades involucradas, podrían iniciar una movilización en marcha lenta con sus unidades rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.

Esta acción podría generar afectaciones a la circulación y posibles bloqueos en las principales carreteras y accesos a la capital del país, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones y mantenerse atentos a los reportes viales.

La AMOTAC reconoció las molestias que la protesta podría ocasionar a conductores y usuarios de las carreteras, pero afirmó que la falta de resultados los obliga a realizar estas acciones para llamar la atención de las autoridades y buscar una solución a sus demandas.