Bloqueos de Transportistas en Accesos a la CDMX: Fecha y Hora Exacta del Paro Nacional

Transportistas advirtieron que, si no obtienen respuesta a sus demandas, realizarán una marcha lenta con sus unidades hacia el Zócalo de la Ciudad de México

Bloqueos de Transportistas. Foto: CuartoscuroBloqueos de Transportistas. Foto: Cuartoscuro

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Bloqueos en accesos a la CDMX: transportistas piden atención a sus demandas. ¿Qué exigen y cómo impactará el tránsito? Infórmate aquí.

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