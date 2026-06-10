Hallan Muerta a la Exportera de Mazatlán FC, América Isabel Acosta de 19 Años

Las autoridades continúan con los estudios periciales y las investigaciones necesarias para determinar qué provocó el fallecimiento de la joven

Hallan Muerta a la Exportera de Mazatlán FC, América Isabel Acosta. Foto: Obson DynamoHallan Muerta a la Exportera de Mazatlán FC, América Isabel Acosta. Foto: Obson Dynamo

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Tristeza en el deporte: América Acosta, joven futbolista de Obson Dynamo, fue encontrada sin vida. Las causas de su muerte aún son desconocidas. Infórmate sobre su trayectoria y el impacto de su pérdida.

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