Hallan Muerta a la Exportera de Mazatlán FC, América Isabel Acosta de 19 Años

América Isabel Acosta Hernández, exportera de Mazatlán FC y actual jugadora de Obson Dynamo, de 19 años de edad fue hallada muerta dentro de su domicilio ubicado en Villa Unión en Coahuila.

De acuerdo con información proporcionada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con personal de Bomberos de Villa Unión, las autoridades atendieron un reporte de emergencia relacionado con una mujer inconsciente al interior de una vivienda.

Los hechos ocurrieron en calles de la colonia Buena Vista, en la sindicatura de Villa Unión, donde vecinos solicitaron la intervención de los cuerpos de auxilio tras percatarse de la situación.

Al arribar al lugar, los rescatistas establecieron contacto con la joven y procedieron a brindarle atención prehospitalaria. Sin embargo, durante la valoración médica confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Tras el hallazgo, las autoridades acordonaron el inmueble para preservar la escena y permitir las diligencias correspondientes por parte de la Vicefiscalía, encargada del procesamiento del lugar y del traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de América Isabel Acosta Hernández, ya que las autoridades continúan con los estudios periciales y las investigaciones necesarias para determinar qué provocó el fallecimiento de la joven futbolista.

Muere América Isabel Acosta. Foto: Changarro Futbolero

América Acosta formó parte de Mazatlán FC Sub-19 entre 2020 y 2023, periodo en el que se desempeñó como guardameta. Durante su paso por la institución sinaloense destacó como una de las jugadoras jóvenes que buscaban abrirse camino en el futbol profesional.

Posteriormente continuó su carrera deportiva con el equipo Obson Dynamo, perteneciente a la Liga TDP. Además de su actividad dentro de las canchas, también participaba en la formación de nuevos talentos, ya que entrenaba a grupos de niños en su natal Villa Unión.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por Obson Dynamo mediante una esquela publicada en redes sociales, donde expresó su solidaridad con familiares y seres queridos de la futbolista.

Expresan sus condolencias por el fallecimiento de la joven

La Liga TDP manifestó sus condolencias por el sensible fallecimiento de América Isabel Acosta Hernández, exjugadora del Club Obson Dynamo Femenil.

“Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos, deseando pronta resignación”, expresó el organismo a través de un mensaje difundido en redes sociales.

Por su parte, la comunidad de la Unidad Académica Preparatoria Villa Unión también lamentó la pérdida de quien fuera su exalumna.

“Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y seres queridos en estos momentos de profundo dolor. Deseamos que encuentren fortaleza, consuelo y resignación ante esta irreparable pérdida”, señaló la institución educativa.