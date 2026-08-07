Movilidad

No Pases por Aquí: Ruta y Bloqueos Hoy en CDMX por Marcha por Desaparecidos

Conoce aquí la hora y la vialidad que presentará afectaciones por la movilización de la organización ‘Luciérnagas Buscadoras Ciudad de México’

Familias buscadoras marchan en la Ciudad de México el 5 de julio de 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoFamilias buscadoras marchan en la Ciudad de México el 5 de julio de 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Atención CDMX: la marcha de 'Luciérnagas Buscadoras' hoy afectará vialidades. Infórmate sobre la ruta y hora para evitar contratiempos. Sigue los detalles de esta importante movilización.

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Ruta de Marcha en CDMX por Desaparecidos: ¿Dónde Hay Bloqueos Hoy 7 de Agosto 2026?