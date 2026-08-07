No Pases por Aquí: Ruta y Bloqueos Hoy en CDMX por Marcha por Desaparecidos

Hoy, 7 de agosto de 2026, habrá bloqueos en la Ciudad de México (CDMX) por la marcha “En honor a nuestros desaparecidos” que realizará un colectivo de buscadores, acompañado por otras organizaciones.

Ante ello, aquí te decimos cuál será la ruta de la movilización, así como la hora en la que se congregarán los manifestantes, para que consideres alternativas viales y evites afectaciones en tus traslados este viernes.

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Además, te mantenemos informado sobre la situación vial en la capital mexicana, la red carretera en el país y el sistema de transporte capitalino.

Marcha en CDMX hoy

Según información de la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la organización “Luciérnagas Buscadoras Ciudad de México” realizará la marcha en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los miembros del colectivo se congregarán alrededor de las 18:40 horas en Paseo de la Reforma y seguirán esta ruta:

Del Ángel de la Independencia a la Glorieta del Ahuehuete.

Y al término de la marcha llevarán a cabo una velada. Según la dependencia capitalina, a las actividades se sumarán organizaciones como Morras de Fuego, Rastros de Amor, Colectiva “Hasta Encontrarles, Ciudad de México y Ajolote Buscador.

En honor a los desaparecidos

Específicamente, la organización realizará la caminata “En honor a nuestros desaparecidos”, con el siguiente objetivo:

Visibilizar la crisis de desapariciones que enfrenta el país y exigir a las autoridades acciones efectivas, recursos presupuestales para comisiones de búsqueda y frenar la revictimización institucional.

La SSC CDMX no descartó que se sumen en apoyo otras organizaciones sociales y colectivas de familias buscadoras; además de la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

SPB