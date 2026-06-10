Así Puedes Llegar Gratis a la Sede Monterrey del Mundial 2026 Desde el Aeropuerto

Autoridades de movilidad implementarán una ruta especial que conectará al Aeropuerto de Monterrey con la estación del metro Exposición

Ruta Aeropuerto-EstadioFoto: Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León

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¡Nueva ruta gratuita conecta el Aeropuerto de Monterrey con el metro! Descubre las paradas y horarios de la Ruta Dedicada B Aeropuerto-Estadio. Planifica tu viaje y evita sorpresas.

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