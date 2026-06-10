Las autoridades de movilidad activarán una ruta de camiones especial para las personas que desean transportarse desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey hasta diversos puntos del Área Metropolitana. A continuación te diremos cuales serán las paradas oficiales, así como todos los detalles para que puedas abordar a estas unidades.

Se trata de la Ruta Dedicada B Aeropuerto–Estadio, la cual fue diseñada para brindar servicio de manera gratuita para facilitar el traslado de pasajeros que llegan las tres terminales del aeropuerto de Monterrey. Este servicio contará con siete paradas establecidas, iniciando en las tres terminales del aeropuerto, las cuales son Terminal B, Terminal A y Terminal C. Posteriormente, las unidades también llegarán a algunos hoteles cercanos a esta zona.

La Ruta Dedicada B Aeropuerto-Estadio llegará hasta la estación Exposición Guadalupe y la Estación Plutarco Elías Calles, mismas que se encuentran a unos metros del sitio deportivo donde se llevarán a cabo cuatro partidos del terno internacional de futbol.

¿Cuál es el horario de la Ruta Dedicada B Aeropuerto-Estadio?

El servicio operará a partir del 10 de junio al 20 de julio de 2026, en un horario de las 5:00 de la mañana a la 2:00 de la madrugada, con el objetivo de cubrir la demanda durante prácticamente todo el día. Autoridades recomendaron a los usuarios planear con anticipación sus traslados, ubicar su parada más cercana y considerar tiempos adicionales ante la posible alta demanda, especialmente durante días de eventos.

Autoridades señalaron que se espera que esta ruta sirva para que los ciudadanos puedan tener más opciones de traslado. Las paradas de esta ruta estarán señaladas con una placa especial la cual tiene escrito “Rutas Dedicadas”. Será en estos espacios donde los usuarios podrán abordar y descender de las unidades.