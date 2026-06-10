¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León el Día de la Inauguración del Mundial 2026? Pronóstico

Entérate del pronóstico del clima para el primer día del Mundial 2026 en la Sede Monterrey, si habrá lluvias o estará el día soleado

Vista del Área Metropolitana de Monterrey desde el Mirador del ObispadoFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Este 11 de junio, Monterrey será testigo del Mundial 2026. Conciertos y partidos al aire libre, pero atención: se esperan chubascos y vientos fuertes. Consulta el pronóstico del clima.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+