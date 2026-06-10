¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León el Día de la Inauguración del Mundial 2026? Pronóstico

El Mundial 2026 inicia este jueves con la inauguración del evento y el primer partido en la Ciudad de México, a la par de otras actividades que se realizarán en Monterrey, una de las tres sedes en el país. Si tienes dudas de cómo estará el clima para el 11 de junio, aquí te compartimos los detalles del pronóstico del tiempo en el estado de Nuevo León.

El jueves 11 de junio, no habrá partido en la Sede Monterrey, pero como parte del evento, se presentarán el grupo musical La Leyenda y se proyectarán los primeros dos juegos, México vs Sudáfrica y República de Corea vs República Checa, en el Parque Fundidora.

Estas actividades se llevarán a cabo al aire libre, por lo que, es importante que estés enterado del pronóstico del clima para ese día, para evitar afectaciones o contratiempos por lluvias y chubascos mientras disfrutas de los partidos y el concierto.

¿Se espera lluvia el jueves 11 de junio en Monterrey?

El pronóstico del clima que se tiene hasta el momento para el jueves 11 de junio en el estado de Nuevo León, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé chubascos, rachas de viento y temperaturas de más de 35ºC.

Actualmente, los sistemas meteorológicos que se registran en el estado, como la nubosidad ocasionada por la baja presión remanente de Boris, canales de baja presión, el ingreso de humedad en el océano Pacífico y la tormenta tropical Cristina, están afectando el clima en el territorio mexicano.

Mientras que, para este jueves 11 de junio, el pronóstico extendido del SMN indica que se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25 mm, viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h, así como temperaturas máximas de 35ºC a 40ºC en Nuevo León y otros estados. Se recomienda permanecer al tanto de lo cambios que se puedan generar en el pronóstico del clima en los próximos días.

SHH