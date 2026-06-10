¿Qué Pasó Hoy en el Metro CDMX? Reducen Velocidad de Trenes por Lluvia
Las afectaciones se extienden en al menos cinco líneas, entre ellas algunas de las más concurridas
Las afectaciones se extienden en al menos cinco líneas, entre ellas algunas de las más concurridas
El Metro de la Ciudad de México presenta retrasos en el servicio derivados de la lluvia registrada la noche de este martes 9 de junio de 2026.
De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, las afectaciones se extienden en al menos cinco líneas, entre ellas algunas de las más concurridas.
Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementó la marcha de seguridad en las líneas:
2
4
8
9
B
Con la activación de la marcha de seguridad se reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro cuando llueve.
"Toma previsiones", llamó la administración del Metro capitalino a los usuarios.
AMP
#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 4, 8, 9 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 10, 2026
Toma previsiones. pic.twitter.com/xJZDUXWRNQ