¿Qué Pasó Hoy en el Metro CDMX? Reducen Velocidad de Trenes por Lluvia

El Metro de la Ciudad de México presenta retrasos en el servicio derivados de la lluvia registrada la noche de este martes 9 de junio de 2026.

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, las afectaciones se extienden en al menos cinco líneas, entre ellas algunas de las más concurridas.

¿Qué líneas del Metro CDMX presentan retrasos?

Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementó la marcha de seguridad en las líneas:

2

4

8

9

B

¿Qué es la marcha de seguridad del Metro CDMX?

Con la activación de la marcha de seguridad se reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro cuando llueve.

"Toma previsiones", llamó la administración del Metro capitalino a los usuarios.

AMP