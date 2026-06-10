¿Qué Pasó Hoy en el Metro CDMX? Reducen Velocidad de Trenes por Lluvia

Las afectaciones se extienden en al menos cinco líneas, entre ellas algunas de las más concurridas

Se presentaron demoras en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Foto: CuartoscuroSe presentaron demoras en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Foto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+