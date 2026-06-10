EUA Emite Alerta y Clasifica Estados de México por Riesgo para el Mundial 2026

En el contexto del Mundial de la FIFA 2026, el gobierno de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para México y recordó a sus ciudadanos que las condiciones de seguridad varían entre entidades, por lo que mantiene una clasificación de riesgo para cada estado del país.

A través de sus canales oficiales, la Embajada de Estados Unidos en México recordó que mantiene un sistema de alertas de viaje que clasifica a las entidades mexicanas en cuatro niveles de riesgo: Nivel 1, tomar precauciones normales; Nivel 2, extremar precauciones; Nivel 3, reconsiderar el viaje; y Nivel 4, no viajar.

La actualización cobra relevancia ante la llegada de miles de aficionados extranjeros que asistirán a los partidos del Mundial en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Además de consultar el nivel de riesgo del destino que visitarán, las autoridades estadounidenses difundieron una serie de recomendaciones para quienes planean viajar a México durante el torneo.

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Recomendaciones para viajar a México

Entre las advertencias destaca la prohibición de ingresar armas o municiones al país. Las autoridades recuerdan que los permisos para portar armas emitidos en Estados Unidos no tienen validez en México y que su introducción puede derivar en sanciones penales.

También advierten que la posesión o importación de drogas, incluida la marihuana para uso medicinal, puede ser castigada con multas o penas de prisión. Lo mismo ocurre con los cigarrillos electrónicos y líquidos para vapear, cuya introducción al país está prohibida.

La guía recomienda viajar con pasaporte vigente, evitar cargar grandes cantidades de efectivo, tener precaución al utilizar cajeros automáticos y optar por taxis autorizados o servicios de transporte por aplicación.

Asimismo, aconseja compartir los planes de viaje con familiares o amigos, evitar conducir de noche y mantenerse informado sobre las condiciones de seguridad del lugar que se visita.

Para destinos turísticos de Quintana Roo, como Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Cozumel, también se recomienda utilizar herramientas de asistencia para visitantes y tener a la mano los números de emergencia.

La actualización forma parte de las medidas preventivas dirigidas a los turistas que llegarán a México con motivo del Mundial 2026.