EUA Emite Alerta y Clasifica Estados de México por Riesgo para el Mundial 2026

El gobierno estadounidense pidió a los aficionados consultar el nivel de riesgo de su destino antes de viajar

Riesgos de seguridad según la región. Foto: Embajada de Estados UnidosRiesgos de seguridad según la región. Foto: Embajada de Estados Unidos

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

EUA emite alertas de viaje para México antes del Mundial 2026: infórmate sobre niveles de riesgo y consejos para un viaje seguro.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+