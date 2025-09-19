FGE Identifica 86 Cuerpos del Caso del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua informó que hasta este 19 de septiembre se han logrado 86 identificaciones de las personas localizadas sin vida en el interior del crematorio Plenitud, de los 386 cuerpos localizados en el mes de junio en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la dependencia, 74 familias ya fueron notificadas y en 67 casos se entregaron los cuerpos, mientras que en las próximas horas se dará aviso a 12 familias adicionales.

La FGE detalló que a través del sitio web habilitado para este fin, https://fgewebapps.chihuahua.gob.mx/Crematorio, se han obtenido tres identidades gracias a la colaboración ciudadana y se mantienen ocho hipótesis de identidad pendientes de confirmación con familiares.

Fiscalía acumula 53 denuncias por fraude en contra de responsables

En paralelo, la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública reporta 53 denuncias por fraude en contra de quien o quienes resulten responsables en este caso.

La institución subrayó que el trabajo de identificación y atención a víctimas continúa de forma ininterrumpida, y que las familias afectadas reciben apoyo psicológico, asesoría legal e información personalizada a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) y el personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales.

