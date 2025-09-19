Alertan en Chihuahua por Fraudes en Venta de Boletos para el Mundial 2026
La SSPE en Chihuahua advierte sobre fraudes en la venta de boletos para el Mundial de Futbol 2026. Así operan los ciberdelincuentes para robar datos.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) en Chihuahua emitió una alerta a través de la Policía Cibernética por un nuevo fraude relacionado con la supuesta venta de entradas para el Mundial de Futbol 2026, evento que genera gran expectativa en México y otros países sede.
De acuerdo con la dependencia, los ciberdelincuentes operan mediante portales falsos, ataques a plataformas de boletería y mensajes engañosos enviados por correo electrónico, SMS o redes sociales. Bajo la promesa de “preventas exclusivas”, “boletos limitados” o precios atractivos, logran que las personas entreguen su información personal y financiera, o bien compren entradas que resultan inválidas o inexistentes.
¿Qué hacer para no caer en fraudes relacionados al Mundial de Futbol 2026?
La SSPE emitió varias recomendaciones para evitar ser víctima de fraude:
- Verificar siempre la información en canales oficiales de venta.
- Desconfiar de ofertas no comunicadas por los organizadores del Mundial.
- No almacenar tarjetas en plataformas de boletería.
- Configurar alertas de compra en el banco para detectar cargos no autorizados.
- Evitar abrir enlaces o promociones sospechosas recibidas por correo, SMS o WhatsApp.
En caso de duda o detección de un intento de estafa, la ciudadanía puede comunicarse con la Policía Cibernética a los teléfonos 614-429-3300 ext. 10955, 614-429-7315, vía WhatsApp al 656-280-9562 o al correo ciberpolicia.sspe@chihuahua.gob.mx.
La autoridad reiteró su llamado a la población para mantenerse alerta y evitar ser víctima de delitos cibernéticos relacionados con el Mundial 2026.
