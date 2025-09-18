Desmienten Amenaza de Balacera en COBACH 2; Detienen a Dos Estudiantes en Chihuahua

En Chihuahua, circuló en redes sociales una amenaza de ataque armado contra estudiantes del COBACH, lo que generó alarma entre padres de familia y estudiantes del plantel 2.

Sin embargo, los directivos del colegio desmintieron el rumor, aclarando que las llamadas que circulaban provenían del Estado de México y estaban relacionadas con un plantel en Tultitlán, por lo que no tenían relación con la ciudad de Chihuahua.

Elementos de seguridad detienen a dos jóvenes con armas y vapeadores

A pesar de que la alerta viral resultó ser falsa, lo que sí se confirmó fue la detención de dos presuntos estudiantes del plantel 2, quienes fueron señalados por presuntamente amenazar y agredir a sus compañeros. Según testimonios de familiares, los jóvenes supuestamente tenían bajo intimidación a otros estudiantes desde los primeros días de clases, incluyendo agresiones físicas en la entrada del colegio.

Durante el arresto, la Policía Municipal informó que los jóvenes portaban armas blancas y vapeadores. Al intentar detenerlos, se registró un altercado físico con un agente, lo que derivó en un operativo para asegurar los objetos prohibidos.

Familias de los alumnos señalaron que su preocupación persiste, ya que consideran que no hay intervención suficiente por parte de la autoridad educativa para prevenir nuevas agresiones. Por su parte, el Director General del COBACH Chihuahua, Humberto de las Casas, declaró que la institución no tenía información de primera mano sobre las agresiones, ya que ocurrieron fuera de las instalaciones, y que se esperaría la comunicación oficial de seguridad pública para conocer detalles del caso.

Ante la situación, los padres exigieron a las autoridades educativas y de seguridad acciones preventivas y vigilancia constante, para garantizar un entorno seguro para todos los estudiantes y evitar que se repitan incidentes que pongan en riesgo la integridad de los jóvenes en la ciudad de Chihuahua.

