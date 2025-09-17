Padres Toman Secundaria en Chihuahua por Presuntas Agresiones de Menor con Autismo

En Chihuahua, padres de familia de la secundaria 3101, ubicada en la colonia Unidad Presidentes, decidieron cerrar de manera temporal el plantel, luego de que un menor presuntamente con autismo fuera señalado de supuestas agresiones contra compañeros. La toma del plantel educativo por parte de los padres de familia, responde a la falta de respuesta de las autoridades educativas frente a denuncias acumuladas desde septiembre del año 2024.

Durante la protesta, los padres explicaron que se han registrado al menos 11 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) por delitos de abuso sexual agravado, además de que existe una queja ante Derechos Humanos. Sin embargo, destacaron que los protocolos de protección a las víctimas no se han activado, pese a que los incidentes se habrían registrado en baños y salones del plantel.

Padres piden acciones inmediatas para garantizar seguridad

Uno de los padres comentó que se le ha informado que el adolescente supuestamente cuenta con 57 quejas acumuladas y demandas en su contra, y que incluso ha agredido a maestras y alumnos en distintas ocasiones.

El menor tiene derechos, pero estos terminan cuando traspasa los derechos de mis hijas

Otro padre afirmó que la suspensión provisional otorgada a una de las víctimas el 12 de septiembre no ha sido suficiente, y que la autoridad educativa aún no se ha pronunciado ni ha implementado medidas efectivas para separar al presunto agresor del resto del alumnado.

Cuando le vienen las crisis, se altera y agrede a las niñas y niños; se mete a los baños y los observa haciendo sus necesidades

Padres de familia insistieron en la necesidad de reubicar al menor a otro plantel para garantizar un ambiente seguro y libre de violencia, y enfatizaron que la comunidad escolar requiere acciones inmediatas y seguimiento constante para proteger a los estudiantes.

