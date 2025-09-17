Encuentran Dos Cuerpos en Baldío de Chihuahua; Uno Estaba Dentro de una Maleta

La mañana de este miércoles 17 de septiembre de 2025 se registró una importante movilización por parte de los cuerpos de emergencia tras el hallazgo de restos humanos al norte de la ciudad de Chihuahua.

Los dos cuerpos de las víctimas fueron encontrados mutilados; uno de ellos se encontraba en el interior de una maleta de color oscuro y el otro dentro de una bolsa de plástico en un lote baldío, junto a un negocio de aluminio en la intersección de la Vialidad Los Nogales y la calle Rodolfo Cao Zamudio, en la colonia Chihuahua 2000. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal y estatal, así como de la Guardia Nacional, para asegurar la zona.

Autoridades Investigan para Dar con la Identidad de las Víctimas

En el lugar, elementos de la Policía Ministerial recabaron evidencias alrededor de los restos, mientras que personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizó el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos al Complejo Estatal de Seguridad, donde se les practicará la necropsia de ley para lograr su identificación.

Hasta el momento no se ha dado a conocer más información sobre el hecho violento; se espera que en las próximas horas las autoridades proporcionen mayores detalles, tanto sobre la identidad de las víctimas como sobre el paradero de los presuntos responsables.

