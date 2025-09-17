Escapan Siete Adolescentes de Centro de Asistencia Social en Chihuahua

El pasado domingo 14 de septiembre de 2025, siete adolescentes que se encontraban bajo resguardo en el Centro de Asistencia Social "CENCATAD", ubicado en la colonia Nombre de Dios, lograron escapar, por lo que se activó un operativo de búsqueda por parte de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con información oficial, los siete menores, de entre 13 y 17 años de edad, salieron de este lugar el domingo pasado en la ciudad de Chihuahua, y hasta este momento se desconoce su paradero.

Nombres y Vestimenta de los Adolescentes Desaparecidos en Chihuahua

Las fichas de búsqueda emitidas por las autoridades muestran algunas de sus características físicas, vestimenta y señas particulares:

Daniel Contreras Díaz , 13 años, vestía pantalonera gris y sudadera azul.

Junior Mauricio Martínez García , 14 años, vestía pantalonera semiajustada negra y camiseta de manga corta del mismo color.

Onorio Cruz Holguín , 17 años, vestía pantalonera negra, camiseta negra, huaraches y cachucha gris.

Brayan Alexis Márquez Fierro , 16 años, vestía pantalonera naranja y camiseta de manga larga blanca.

Emmanuel Daniel Escamilla Díaz , 15 años, vestía pantalonera negra y camisa de tirantes gris.

Jesús Manuel Jaris Chávez , 16 años, vestía pantalonera y camisa azul.

Yasman Gandara Rocha, originario de Veracruz, 16 años, vestía pantalón de mezclilla y camisa de rayas blancas y negras.

De los siete menores desaparecidos, solo se conoce el lugar de nacimiento de uno; del resto se desconoce esta información. Se solicita a la ciudadanía colaborar con cualquier dato que permita dar con su paradero.

