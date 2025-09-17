Dan a Conocer Estado de Salud de Bebé Extraído de su Madre por “La Diabla” en Ciudad Juárez

La abogada Olivia Aguirre, representante del caso de Leslie G. C., joven de 20 años originaria de León, Guanajuato, que fue asesinada en Ciudad Juárez para extraerle a su bebé, quien presuntamente sería vendido en Estados Unidos, informó avances en la salud del menor. El bebé continúa internado en el Hospital Infantil, se reporta como estable, aunque permanece en terapia intensiva.

Además, se dio a conocer que hasta el momento su abuela materna no ha podido visitarlo debido a los protocolos de toma de muestras genéticas, necesarias para cotejar el ADN del menor con el de su familiar.

Llegó con problemas de respiración. De hecho, él aún está en el Hospital Infantil; no se lo han entregado a la víctima indirecta, que es la abuela. Estamos a la espera de que se lo entreguen y hemos estado presionando, porque ya casi estamos a mes y medio y ella no ha podido ver a su nieto.

La “Diabla” fue Vinculada a Proceso en Ciudad Juárez

En tanto, la mujer acusada, Martha Alicia M. A., conocida como “La Diabla”, fue vinculada a proceso por los delitos de feminicidio de la madre y tentativa de homicidio en contra del menor de edad. A partir de esta audiencia se abrió un plazo de investigación de seis meses, que concluirá en marzo de 2026.

El bebé se encuentra en el hospital bajo resguardo del DIF, mientras que los peritajes continúan. Se espera que la próxima semana se den a conocer más resultados de la investigación.

