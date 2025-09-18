Localizan Restos Óseos en Casa de la Colonia Universidad Tras Cateo en Ciudad Juárez

En Ciudad Juárez, un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales permitió ejecutar una orden de cateo en un domicilio de la colonia Universidad, relacionado con la investigación de la desaparición de una mujer, quien se presume pudo haber sido asesinada y enterrada de forma clandestina en el patio del inmueble, tras realizar el cateo, fueron localizados restos óseos bajo una plancha de concreto.

Durante el operativo participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, la Unidad de Ausentes, la Comisión Nacional de Búsqueda, peritos y antropólogos forenses.

Te podría interesar: Padre Asesina a su Hijo de 11 Meses en Ciudad Juárez; Ya Fue Detenido

El cateo se realizó en el domicilio marcado con el número 7054 de la calle Corteza y Francisco Galarza, donde se ingresó equipo especializado para medir densidades y obtener imágenes del subsuelo. Tras localizar un punto de interés bajo una plancha de concreto, los expertos comenzaron a removerla, solicitando posteriormente apoyo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, que acudió con una retroexcavadora para retirar la plancha y una capa de tierra antes de iniciar la excavación manual.

Localizan restos óseos inhumados de manera clandestina

Durante la intervención, se localizaron restos óseos que fueron asegurados por los antropólogos forenses para ser trasladados al Servicio Médico Forense, donde se realizarán estudios para determinar la identidad de la posible víctima. Vecinos de la colonia señalaron que esta es la segunda ocasión que se catea el lugar en el presente año, sin que se reportara algún aseguramiento previo.

Localizan a Hombre Calcinado en Ciudad Juárez; Estaba Atado de Pies y Manos

Hasta el momento, la Fiscalía de Género no ha dado detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre personas detenidas relacionadas con el caso. Se espera que las autoridades brinden información conforme a los avances del caso.

Historias recomendadas: