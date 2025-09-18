Padre Asesina a su Hijo de 11 Meses en Ciudad Juárez; Ya Fue Detenido

El pasado sábado 13 de septiembre de 2025, César, un bebé de tan solo 11 meses de edad, fue asesinado presuntamente a manos de su propio padre. Esto ocurrió en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Zaragoza, en Ciudad Juárez, mientras su madre descansaba tras una larga jornada de trabajo.

De acuerdo con las investigaciones, el hombre golpeó al pequeño en la cabeza y lo dejó recostado en la cama sin brindarle ningún auxilio. Horas más tarde, fue la madre quien encontró al bebé inconsciente, por lo que de inmediato lo trasladó al hospital, donde le informaron que ya no contaba con signos vitales.

Podría Interesarte: Dan a Conocer Estado de Salud de Bebé Extraído de su Madre por “La Diabla” en Ciudad Juárez

El menor fue llevado al Servicio Médico Forense, donde se confirmó que la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico producto del golpe recibido. Además, se informó que el agresor no solo omitió ayudar al menor tras la agresión, sino que tampoco notificó a la madre sobre lo ocurrido.

El presunto responsable, identificado como Alejandro S., de 22 años, se encuentra en prisión preventiva imputado por el delito de homicidio agravado. La audiencia de vinculación a proceso está programada para el 22 de septiembre.

Familiares le Dan el Último Adiós al Pequeño César

Tras el trágico hecho que dejó sin vida al bebé, la señora Nancy Cruz, abuela materna de César, confirmó que el agresor era su padre biológico, luego de que surgieran especulaciones al respecto.

Sí es su papá biológico, mi hija ha estado trabajando, él no estaba trabajando. Ella lo estuvo atendiendo hasta la 1 de la tarde; después lo dejó con su papá porque estaba muy cansada. Ella limpia casas; un día antes había trabajado en dos para poder tener un poco más de dinero. Él se ofreció a cuidarlo y atenderlo, y ella confió, declaró la abuela materna.

Los familiares del pequeño acudieron a una misa para darle el último adiós. En el lugar, la señora Nancy exigió justicia y aseguró que las autoridades han mantenido hermetismo en torno al caso.

Queremos justicia para César Manuel, es todo lo que pedimos

Vinculan a Proceso a “La Diabla” en Ciudad Juárez por Presunto Feminicidio

Historias recomendadas: