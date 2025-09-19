Mueren 4 Integrantes de una Familia Tras Ataque a Balazos en Ciudad Juárez; Dos Eran Menores

Durante las primeras horas de este viernes 19 de septiembre de 2025 se registró un ataque armado en contra de una familia en el cruce de las calles Camarón y Quimera, en la colonia Rancho Anapra de Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, sujetos armados ingresaron a un domicilio y dispararon contra los cinco integrantes de la familia, dejando a cuatro de ellos sin vida, entre ellos dos menores de edad, y a una mujer gravemente lesionada. La víctima herida fue auxiliada por paramédicos de Rescate y posteriormente trasladada a un hospital, donde hasta el momento su estado de salud es reportado como crítico.

Las víctimas fueron identificadas como:

Ramiro M. L., de 46 años

Jesús Daniel M. L., de 13 años

Liliana M. S. , de 42 años

Axel Ramiro M. M ., de 15 años

Griselda V. S., de aproximadamente 35 años, quien resultó lesionada.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Estatal, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes resguardaron la zona. Asimismo, agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron con las investigaciones correspondientes. En el interior de la vivienda fueron asegurados múltiples casquillos de arma larga y corta; hasta ese momento no se sabía nada de los presuntos responsables.

Localizan Camioneta Relacionada con Homicidio de Familia en Ciudad Juárez

Horas más tarde de registrarse el multihomicidio, fue localizada una camioneta de color blanco abandonada en el cruce de las calles Ceballos y Arroyo del Muerto, en la colonia Felipe Ángeles Ampliación.

El vehículo fue encontrado con el motor encendido y las llaves puestas. Según información de las autoridades, estaba estacionado frente a la vivienda donde ocurrió el ataque y se presume que fue robado por los agresores para huir. Hasta el momento no se ha brindado mayor información al respecto.

