Comandante de la AEI es Internado en Chihuahua Tras Ataque Armado en Nuevo Casas Grandes

Un alto mando de la Fiscalía de la Zona Noroeste se encuentra hospitalizado en Chihuahua capital, luego de sufrir un ataque armado en Nuevo Casas Grandes. De acuerdo con los reportes oficiales, el comandante de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Miguel Adolfo Lozoya Ramos, fue agredido cuando salía de su domicilio en la colonia Dublán.

El jefe policiaco recibió dos impactos de bala en el rostro, por lo que inicialmente fue trasladado al Hospital del IMSS en Nuevo Casas Grandes, donde médicos lograron estabilizarlo en medio de un fuerte operativo de seguridad.

Comandante es internado en hospital de Chihuahua tras traslado aéreo

Posteriormente fue llevado en aeronave para ser atendido en un hospital privado, ubicado en el Periférico de la Juventud en Chihuahua capital, para recibir atención médica especializada.

La Fiscalía de la Zona Noroeste informó que el estado de salud de Lozoya Ramos se mantiene delicado y que, hasta el momento, tres personas han sido detenidas como presuntos involucrados en el ataque, sin embargo, no se han dado a conocer mayores detalles del incidente.

