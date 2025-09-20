Hallan Cuerpo Semienterrado y Rescatan a Hombre Privado de la Libertad en Ciudad Juárez

Elementos de seguridad, se movilizaron a la colonia México 68, en Ciudad Juárez, donde fue localizado el cuerpo de un hombre semienterrado en el patio de un domicilio ubicado en las calles Tungsteno y Manganeso, donde además, se detuvo a seis personas y se rescató a una víctima de privación de la libertad.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) encontraron al hombre que permanecía privado de la libertad. La víctima presentaba síntomas de desnutrición y complicaciones derivadas de la diabetes, por lo que fue atendida por paramédicos en el lugar.

Te podría interesar: Alertan en Chihuahua por Fraudes en Venta de Boletos para el Mundial 2026

Autoridades detuvieron a seis presuntos responsables en Ciudad Juárez

Durante el operativo se logró la detención de seis personas que se encontraban en la vivienda, la cual quedó asegurada como parte de la investigación. Además, se incautó un vehículo con reporte de robo vigente, un arma tipo fusil y un arma de tipo pistola de utilería, de acuerdo con los primeros informes oficiales.

Los detenidos fueron identificados como Cristian Jesús”N” de 23 años, Efrén “N” de 23 años, Ana “N” de 25 años, y tres menores de edad quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), junto con lo asegurado, para continuar con las investigaciones y determinar la situación legal de los presuntos implicados.

Ataque Armado en Ciudad Juárez Deja Tres Muertos y Una Mujer Herida

La Fiscalía General del Estado informó que, en conjunto con la SSPE, mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer tanto la privación ilegal de la libertad como las circunstancias en que ocurrió la muerte del hombre localizado sin vida.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado aún la identidad de las víctimas.

Historias recomendadas: