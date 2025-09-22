Localizan a Hombre Sin Vida Cerca de Torres de Alta Tensión en Chihuahua

La mañana de este lunes 22 de septiembre, fue localizado un hombre sin vida cerca de torres de alta tensión, en un camino de terracería en un lugar conocido como Ejido Carrizalillo, al sur de la ciudad de Chihuahua.

La Víctima Tenía un Disparo en la Cabeza

El cuerpo fue hallado en una zona con pocas viviendas. Los primeros reportes de las autoridades indicaron que presentaba un impacto por proyectil de arma de fuego en la parte trasera de la cabeza.

Al lugar acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), quienes acordonaron y vigilaron la escena, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) recababan evidencias para iniciar las investigaciones correspondientes. También arribaron agentes del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al Complejo Estatal de Seguridad, donde se le practicará la necropsia de ley para identificarlo.

Hasta el momento no se ha emitido más información al respecto; se espera que en las próximas horas se den a conocer mayores detalles sobre el hecho. Cabe mencionar que con este incidente suman 16 casos de homicidios dolosos en lo que va del mes de septiembre en la capital del estado.

