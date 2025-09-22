Hombre es Asesinado a Balazos en la Zona Centro de Ciudad Juárez

La mañana de este lunes 22 de septiembre de 2025, un hombre de aproximadamente 50 años perdió la vida luego de ser atacado a balazos en el cruce de la avenida 16 de Septiembre y la calle Fierro, en la zona centro de Ciudad Juárez.

Podría Interesarte: Localizan Cuerpo Envuelto en Cobija en Carretera Juárez-Porvenir en Ciudad Juárez

De acuerdo con las primeras versiones brindadas en el lugar, la víctima recibió múltiples impactos de arma de fuego. Vestía camiseta blanca, short en tono oscuro, tenis blancos, y se le podían apreciar algunos tatuajes en los brazos.

La Víctima Fue Atacada Por Dos Sujetos Armados

Se informó que el hombre, aparentemente dedicado a la importación de vehículos, se encontraba caminando por la zona para dirigirse a una farmacia cercana cuando fue interceptado por dos sujetos armados, quienes abrieron fuego contra él. Posteriormente, los agresores huyeron del lugar a bordo de un automóvil azul.

Al sitio llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional para resguardar la zona, mientras que agentes periciales iniciaron con el levantamiento de evidencias. Hasta el momento no hay detenidos.

Con este hecho violento, la cifra de homicidios dolosos en lo que va del mes de septiembre en Ciudad Juárez asciende a 71, de los cuales 7 víctimas son mujeres.

Asalto a Tienda de Abarrotes Desata Balacera en Ciudad Juárez

Historias recomendadas: