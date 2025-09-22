Localizan Cuerpo Envuelto en Cobija en Carretera Juárez-Porvenir en Ciudad Juárez

Durante la mañana de este lunes 22 de septiembre de 2025, fue localizado el cuerpo de una persona sin vida a la orilla de la carretera Juárez-Porvenir, a la entrada del poblado de Loma Blanca, en Ciudad Juárez.

Podría Interesarte: Agentes de la Fiscalía en Chihuahua se Intoxican por Accidente con Fentanilo

El cuerpo se encontraba sobre el asfalto, envuelto en una cobija de color verde con negro, y se le podían apreciar unas botas tácticas, de acuerdo con los primeros reportes brindados por las autoridades, quienes señalaron que podría tratarse de un hombre.

La Víctima Portaba Botas Tácticas al Momento de su Hallazgo

Al sitio acudieron elementos de distintas corporaciones de seguridad para realizar el acordonamiento del área, mientras que agentes periciales iniciaron con el levantamiento de evidencias. En la zona fueron asegurados al menos tres casquillos percutidos.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) se encargó de trasladar el cuerpo a sus instalaciones para practicarle la necropsia de ley. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, se dé a conocer mayor información sobre la víctima, incluida su identidad.

Cabe destacar que, durante el pasado fin de semana, se registraron seis homicidios el viernes, cinco más el sábado y dos el domingo. Con este hecho violento, suman 70 los homicidios dolosos ocurridos en Ciudad Juárez en lo que va de septiembre.

Emboscan a Agentes Ministeriales en la Carretera Juárez–Porvenir

Historias recomendadas: