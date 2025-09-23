Hombre es Atropellado en Ciudad Juárez; Intentaba Abordar un Taxi de Plataforma

Un hombre resultó lesionado la tarde de este martes 23 de septiembre, luego de ser atropellado en el bulevar Manuel Gómez Morín, al suroriente de Ciudad Juárez.

De acuerdo con testigos, tanto la víctima como una camioneta negra salieron de la calle Del Estanque para incorporarse a la transitada vialidad. En ese momento, el hombre intentó cruzar el bulevar, donde lo esperaba un vehículo de plataforma que había solicitado minutos antes.

Sin embargo, el peatón fue embestido por la camioneta, cuyo conductor no logró evitar el impacto. La víctima quedó tendida sobre el pavimento, lo que generó la movilización inmediata de cuerpos de seguridad.

Autoridades realizan las primeras indagatorias; ambulancia tardó cerca de 30 minutos en llegar

Al sitio acudieron elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial, quienes iniciaron las investigaciones para deslindar responsabilidades. En tanto, en el lugar se dijo que la llegada de los cuerpos de emergencia tardó cerca de 30 minutos en arribar para brindar atención médica al lesionado y determinar su traslado a un hospital de la localidad.

Las autoridades reiteraron el llamado a conductores y peatones para extremar precauciones en vialidades concurridas de Ciudad Juárez.

