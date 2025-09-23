Destruyen Más de 410 Mil Plantas de Marihuana en la Sierra de Guerrero, Chihuahua

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó sobre la localización y destrucción de más de 410 mil plantas de marihuana en el municipio de Guerrero, Chihuahua, como parte de los operativos de prevención y combate al crimen organizado realizados en la zona serrana.

De acuerdo con el reporte oficial, en solo dos jornadas se erradicaron 104 mil metros cuadrados de sembradíos, un golpe que según la autoridad, calificaron como significativo a la producción de enervantes en el estado.

Te podría interesar: Localizan a Hombre Sin Vida Cerca de Torres de Alta Tensión en Chihuahua

La corporación estatal detalló que se levantaron muestras de la hierba para ser puestas a disposición del Ministerio Público, mientras que el resto del enervante fue incinerado en el lugar.

Primer operativo: 194 mil plantas destruidas

El domingo, agentes de la SSPE ubicaron dos plantíos de gran tamaño.

El primero, con una extensión de 45 mil metros cuadrados , contenía alrededor de 180 mil plantas listas para cosecha.

, contenía alrededor de listas para cosecha. En el segundo punto, de 4 mil 800 metros cuadrados, se localizaron cerca de 14 mil 400 plantas, que también fueron incineradas en el sitio.

Segundo operativo: 216 mil plantas más

Al día siguiente, lunes, un nuevo recorrido en la misma región serrana permitió localizar otro sembradío de aproximadamente 54 mil metros cuadrados, donde se destruyeron 216 mil plantas de marihuana.

En total, los operativos sumaron la erradicación de 410 mil 400 plantas, evitando, según la SSPE, que llegaran al mercado ilegal de drogas.

Agentes Intoxicados con Fentanilo en Chihuahua Continúan Hospitalizados

Historias recomendadas: