Vinculan a Proceso a Dos Hombres por Delitos Contra Niño de 10 Años en Ciudad Juárez

Jesús A. M. y Jesús Antonio A. G. fueron vinculados a proceso, acusados de cometer diversos delitos en perjuicio de un niño de 10 años en Ciudad Juárez.

Los señalados enfrentarán cargos por violación agravada, abuso sexual, violencia familiar, trata de personas en la modalidad de mendicidad y otros delitos relacionados con la protección de menores.

De acuerdo con la Fiscalía de Distrito Zona Norte, los hechos habrían ocurrido entre mayo y julio de 2025, en un predio ubicado en la colonia Urbi Villa del Cedro. Durante ese periodo, el menor habría sido víctima de distintos tipos de violencia, según lo expuesto en la audiencia.

Las autoridades presentaron pruebas ante un juez, quien determinó que existían elementos suficientes para continuar el proceso penal. Ambos imputados permanecerán en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación, la cual tendrá un plazo de dos meses para completarse.

Hombre Declarado Culpable por Agredir a Niño de Tres Años en Ciudad Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte obtuvo un fallo condenatorio en contra de Homero M. T., declarado penalmente responsable por el delito de violación agravada cometido contra un niño de tres años en Ciudad Juárez.

El acusado fue detenido mediante una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación el 8 de diciembre de 2023.

Durante la audiencia de juicio oral, se valoraron las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público, consideradas contundentes para dictar el veredicto. La audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño quedó programada para el próximo jueves 25 de septiembre, a las 11:00 horas.

Declaran Culpable a Hombre por Agredir a Niño de 3 Años en Ciudad Juárez

