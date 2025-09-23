Aseguran Más de 3 Mil Litros de Combustible Ilegal en Ciudad Juárez

Un total de 3 mil 60 litros de combustible ilegal fueron asegurados en Ciudad Juárez durante un operativo federal en un taller mecánico de vehículos de carga, localizado en el kilómetro 22 de la carretera a Casas Grandes, justo frente a instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El decomiso se derivó de una denuncia anónima recibida a través de los números de emergencia, lo que permitió la rápida movilización de las autoridades para confirmar la presencia del hidrocarburo almacenado de manera irregular.

Autoridades aseguraron el combustible ilegal; el inmueble quedó clausurado

De acuerdo con Protección Civil, el combustible fue asegurado y trasladado a instalaciones de Pemex para su resguardo, mientras que el inmueble quedó clausurado por las autoridades competentes.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), además de personal de Protección Civil Municipal y el Heroico Cuerpo de Bomberos.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas, aunque las investigaciones continúan para determinar la procedencia del combustible y ubicar a los posibles responsables.

