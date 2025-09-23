Exigen Justicia Para Pediatra Asesinado a Balazos en Ciudad Juárez

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Ciudad Juárez expresó su profunda consternación y condena tras el asesinato del pediatra Louis Edward Holguín Andrade, un médico de 35 años originario de Cuauhtémoc, quien fue atacado a balazos durante un asalto cuando realizaba la compra de un vehículo en la colonia Villa Colonial. El doctor fue trasladado de urgencia para recibir atención médica; sin embargo, falleció en el Hospital General de Zona No. 66 del IMSS.

En un pronunciamiento, la organización médica lamentó el crimen que arrebató la vida de un profesional dedicado al cuidado de la infancia juarense y que dejó en la orfandad a dos hijos, además de una esposa embarazada.

Alonso Ríos, presidente del Colegio de Médicos, señaló que exigen justicia y una investigación transparente en torno al caso, además de exhortar al personal de salud a sumarse a este reclamo de paz.

Exigimos a las autoridades competentes una investigación exhaustiva, pronta y transparente que conduzca a la justicia. Asimismo, hacemos un llamado urgente a todos los miembros del sector salud, al empresariado juarense y a la sociedad civil para que se sumen a este reclamo de paz.

Se Manifiestan en el Exterior del IMSS 66 Para Exigir Justicia por Pediatra Asesinado

En punto de las 10:30 de la mañana, médicos y enfermeras se manifestaron en el exterior del Hospital General de Zona No. 66 del IMSS, exigiendo justicia y que no se concluyan las investigaciones hasta dar con el o los responsables del asesinato del pediatra.

A las 11:30 de la mañana fue cuando arribó la carroza fúnebre para que amigos y compañeros pudieran despedirse de él antes de partir con rumbo a la ciudad de Cuauhtémoc.

