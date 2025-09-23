Detienen a Hombre por Asesinato de Médico en Ciudad Juárez; Doctor Iba a Comprar un Auto

El médico Louis Edward Holguín Andrade falleció tras recibir un disparo durante un ataque armado registrado el pasado 20 de septiembre en el fraccionamiento Villa Colonial, al suroriente de Ciudad Juárez, sin embargo, se informó que uno de los presuntos agresores fue detenido.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima acudió al lugar para concretar la supuesta compra de un automóvil, cuando fue agredido por dos sujetos armados. El hecho ocurrió en el cruce de las calles Tito Guízar y Delicias, donde el hombre permaneció tendido cerca de una hora en espera de paramédicos que lo trasladaran a un hospital. Al llegar al nosocomio, su estado de salud fue reportado como grave, y finalmente perdió la vida.

Fiscalía detiene a uno de los implicados gracias a cámaras de videovigilancia

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, gracias a las cámaras de videovigilancia, se logró la detención de uno de los presuntos participantes en la agresión, así como el aseguramiento del vehículo en el que huyeron los responsables.

Las investigaciones continúan para ubicar al segundo agresor y determinar el trasfondo de la supuesta negociación de compraventa que derivó en el ataque.

