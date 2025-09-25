Fiscalía Registra 5 Homicidios Relacionados con Compra-Venta de Autos en Chihuahua

Tras el reciente asesinato de Louis Edward Holguín, médico de 35 años originario de Cuauhtémoc, ocurrido el sábado 20 de septiembre de 2025 en la colonia Villa Colonial mientras realizaba la compra de un vehículo en Ciudad Juárez, las autoridades emitieron una alerta sobre los riesgos de la compra-venta de automóviles, especialmente cuando las negociaciones se realizan a través de redes sociales.

Este tipo de acciones son de las más utilizadas por los criminales para cometer estafas; sin embargo, en diversos casos han derivado en delitos de mayor gravedad, como robos con violencia, secuestros e incluso homicidios.

Casos Similares Registrados Entre 2023 y 2025 en Chihuahua

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, de 2023 a la fecha se han registrado al menos cinco casos similares. El primer caso fue el de Luis Alejandro D.Z., de 19 años, quien pretendía vender un vehículo de reciente modelo. Fue contactado por sus victimarios y, después de varios días de búsqueda por parte de sus familiares, fue localizado sin vida en una fosa clandestina.

En 2024, Javier Everardo A.C., de 25 años, y Jesús Antonio M.A., de 38, viajaron desde la capital del estado hasta Ciudad Juárez para adquirir un vehículo. Sin embargo, ambos fueron hallados sin vida en una brecha de la carretera Juárez–Chihuahua.

Nota Relacionada: ¿Quién Era Louis Edward Holguín, Médico Asesinado a Balazos en Ciudad Juárez?

Ya en 2025, Andrés S., de 19 años, también fue localizado sin vida, con visibles huellas de violencia, en la presa El Rejón, en la ciudad de Chihuahua. La víctima había acudido a mostrar una camioneta a un presunto comprador; el vehículo no ha sido localizado hasta el momento.

De los cinco casos registrados con estas características, únicamente en uno se ha reportado una detención. En varios de ellos, los vehículos involucrados siguen desaparecidos. Ante ello, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones al vender o comprar un automóvil, sobre todo cuando las negociaciones se realizan mediante redes sociales.

Historias recomendadas: