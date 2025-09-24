Detienen a Hombre en Ciudad Juárez; Tenia a 17 Migrantes Privados de la Libertad

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua dio a conocer la detención en flagrancia de Luis Ángel C.B., de 22 años, por los delitos de tráfico de personas y acopio, luego de privar de la libertad a al menos 17 personas en situación de movilidad en Ciudad Juárez.

Los hechos ocurrieron el pasado martes 23 de septiembre de 2025 en un domicilio ubicado en la calle Sendero de los Yuncos y Monte Blanco, en el fraccionamiento Senderos de San Isidro.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en conjunto con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, detuvieron al sujeto que mantenía privados de la libertad a migrantes originarios de Ecuador, Honduras, México, El Salvador y Brasil, entre ellas dos menores de 17 y 5 años. Todos quedaron bajo el resguardo del Instituto Nacional de Migración (INAMI).

Ropa Táctica y Armas Aseguradas Durante Operativo

Un arma de fuego tipo pistola, color negro, abastecida con un cargador con 15 cartuchos útiles.

Un arma de fuego tipo pistola, color negro con gris, abastecida con un cargador con 10 cartuchos útiles.

Un arma de fueg o tipo pistola, color negro con gris, abastecida con un cargador con 12 cartuchos útiles.

Un arma de fuego tipo pistola, color negro, abastecida con un cargador con 8 cartuchos útiles.

Un arma de fuego tipo pistola , color gris, abastecida con un cargador con 18 cartuchos útiles.

Una bolsa de plástico transparente que contiene 23 cartuchos útiles .

Una bolsa de plástico transparente que contiene 15 cartuchos útiles.

Una bolsa de plástico transparente que contiene 64 cartuchos útiles.

Una mochila verde con beige.

Una mochila negra que en su interior contenía: 3 pantalones negros, 1 pantalón camuflajeado, 6 fornituras con aditamentos, 2 porta fusiles, 2 pares de guantes, 2 camisolas negras de manga larga y 3 pares de botas negras.

