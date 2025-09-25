Robo de Camioneta en Ciudad Juárez Termina en Persecución y Balacera; Hay un Detenido

Una persecución terminó con la recuperación de una camioneta robada y la detención de un hombre señalado como el presunto responsable del atraco, luego de que este despojara a su propietario de la unidad con lujo de violencia en el fraccionamiento Parajes del Valle en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con Adrián Sánchez, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), al circular por el bulevar Independencia los agentes ubicaron la camioneta modelo 2021 y se inició una persecución que se extendió hacia el Umbral del Milenio. En la acción se sumaron elementos de la Guardia Nacional, División Caminos.

Te podría interesar: Fiscalía Registra 5 Homicidios Relacionados con Compra-Venta de Autos en Chihuahua

Conductor impacta tras persecución en Ciudad Juárez y revienta dos neumáticos

El conductor perdió el control de la unidad al impactarse contra un camellón, lo que ocasionó el reventón de al menos dos neumáticos. Tras descender, el presunto ladrón intentó huir a pie y realizó detonaciones de arma de fuego contra los agentes municipales, quienes repelieron la agresión, lesionándolo en un brazo y un glúteo, heridas que no pusieron en riesgo su vida.

En el lugar de la detención quedaron manchas de sangre y una ojiva de fusil de asalto. El detenido fue trasladado bajo custodia a un hospital.

Aumentan Robos de Vehículos en Chihuahua por Descuido de Propietarios

El vocero de la SSPM pidió a la ciudadanía no arriesgar su vida en caso de ser víctimas de un robo con violencia y solicitar apoyo inmediato a través de los números de emergencia o mediante los botones de pánico instalados en postes con cámaras de videovigilancia.

Historias recomendadas: