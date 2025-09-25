FICUU 2025 en Chihuahua: Estos son los Artistas Locales y Urbanos Seleccionados para el Festival
Consulta la lista de los artistas locales que participarán en el FICUU Urbano 2025, a realizarse el 4 y 5 de octubre en el Centro Histórico de Chihuahua.
El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, anunció hoy jueves a los artistas locales seleccionados para participar en el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU) 2025, en su edición FICUU Urbano, que se llevará a cabo los próximos 4 y 5 de octubre en el Centro Histórico de la capital.
La convocatoria, estuvo dirigida a agrupaciones, colectivos y artistas independientes interesados en mostrar sus propuestas en los distintos escenarios del festival. En esta edición fueron elegidas propuestas en danza, teatro urbano, muralismo y música.
Lista de seleccionados para participar en el FICUU Urbano 2025 en las disciplinas de danza, teatro urbano, muralismo y música
Danza
- Pathos Danza Contemporánea – Letras Rotas
- La Parvada – Atemporalidad en Movimiento
- Grupo de Danza del Centro Comunitario Cerro Prieto – La Gran Fiesta Norteña
Teatro Urbano
- JorJais – Picnic para uno
- Altroké Teatro – Qué sueñan los sapos
- Gorgonas Teatro – Reguiletes en el viento
- Samantha Nohemy Pérez Prieto – A.Sentir
Muralismo
- Carlos Ernesto Esparza Regalado – WARE
- División del Norte – Mujer Indígena: Contemplación y Naturaleza
Música
- Damián Valenzuela – Damián Valenzuela
- Coyote Deluxe – Hard Rock original orgullosamente chihuahuense
- Flandora – Flandora
- The New Flyers – The New Flyers
- Voz Mestiza – Sonidos Curativos
- Kezzy – Kezzy
- Sergio Xcaer Pavón “Jazz Trío” – Sergio Xcaer Pavón “Jazz Trío”
- Marito Ramírez – Marito Ramírez
- MC Country Music – MC Country Music
- Coyote Viejo Country Band – Coyote Viejo Country Band
- Mónica Woods – Voz del corazón: Mónica Woods en concierto
- Nina’s Soul – Del Bolero al Jazz
- Efepé – Efepé
- Oskar Tena – Ecos de la Tierra: Concierto de Piano Cinemático
- Félix García – Canciones con inteligencia no artificial
- Ariel Solís Quintet – Ariel Solís Quintet
- Mejor Abraham – Mejor Abraham
