FICUU 2025 en Chihuahua: Estos son los Artistas Locales y Urbanos Seleccionados para el Festival

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, anunció hoy jueves a los artistas locales seleccionados para participar en el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU) 2025, en su edición FICUU Urbano, que se llevará a cabo los próximos 4 y 5 de octubre en el Centro Histórico de la capital.

La convocatoria, estuvo dirigida a agrupaciones, colectivos y artistas independientes interesados en mostrar sus propuestas en los distintos escenarios del festival. En esta edición fueron elegidas propuestas en danza, teatro urbano, muralismo y música.

Lista de seleccionados para participar en el FICUU Urbano 2025 en las disciplinas de danza, teatro urbano, muralismo y música

Danza

Pathos Danza Contemporánea – Letras Rotas

– Letras Rotas La Parvada – Atemporalidad en Movimiento

– Atemporalidad en Movimiento Grupo de Danza del Centro Comunitario Cerro Prieto – La Gran Fiesta Norteña

Teatro Urbano

JorJais – Picnic para uno

– Picnic para uno Altroké Teatro – Qué sueñan los sapos

– Qué sueñan los sapos Gorgonas Teatro – Reguiletes en el viento

– Reguiletes en el viento Samantha Nohemy Pérez Prieto – A.Sentir

Muralismo

Carlos Ernesto Esparza Regalado – WARE

– WARE División del Norte – Mujer Indígena: Contemplación y Naturaleza

Música

Damián Valenzuela – Damián Valenzuela

– Damián Valenzuela Coyote Deluxe – Hard Rock original orgullosamente chihuahuense

– Hard Rock original orgullosamente chihuahuense Flandora – Flandora

– Flandora The New Flyers – The New Flyers

– The New Flyers Voz Mestiza – Sonidos Curativos

– Sonidos Curativos Kezzy – Kezzy

– Kezzy Sergio Xcaer Pavón “Jazz Trío” – Sergio Xcaer Pavón “Jazz Trío”

– Sergio Xcaer Pavón “Jazz Trío” Marito Ramírez – Marito Ramírez

– Marito Ramírez MC Country Music – MC Country Music

– MC Country Music Coyote Viejo Country Band – Coyote Viejo Country Band

– Coyote Viejo Country Band Mónica Woods – Voz del corazón: Mónica Woods en concierto

– Voz del corazón: Mónica Woods en concierto Nina’s Soul – Del Bolero al Jazz

– Del Bolero al Jazz Efepé – Efepé

– Efepé Oskar Tena – Ecos de la Tierra: Concierto de Piano Cinemático

– Ecos de la Tierra: Concierto de Piano Cinemático Félix García – Canciones con inteligencia no artificial

– Canciones con inteligencia no artificial Ariel Solís Quintet – Ariel Solís Quintet

– Ariel Solís Quintet Mejor Abraham – Mejor Abraham

