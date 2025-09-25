Inicio Chihuahua FICUU 2025 en Chihuahua: Estos son los Artistas Locales y Urbanos Seleccionados para el Festival

FICUU 2025 en Chihuahua: Estos son los Artistas Locales y Urbanos Seleccionados para el Festival

Consulta la lista de los artistas locales que participarán en el FICUU Urbano 2025, a realizarse el 4 y 5 de octubre en el Centro Histórico de Chihuahua.

Estos son los Artistas Locales Seleccionados para el FICUU Urbano 2025 en Chihuahua

El Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua se realizará el 4 y 5 de octubre en el Centro Histórico. Foto ilustrativa: Pexels

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, anunció hoy jueves a los artistas locales seleccionados para participar en el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU) 2025, en su edición FICUU Urbano, que se llevará a cabo los próximos 4 y 5 de octubre en el Centro Histórico de la capital.

La convocatoria, estuvo dirigida a agrupaciones, colectivos y artistas independientes interesados en mostrar sus propuestas en los distintos escenarios del festival. En esta edición fueron elegidas propuestas en danza, teatro urbano, muralismo y música.

Lista de seleccionados para participar en el FICUU Urbano 2025 en las disciplinas de danza, teatro urbano, muralismo y música

Danza

  • Pathos Danza Contemporánea – Letras Rotas
  • La Parvada – Atemporalidad en Movimiento
  • Grupo de Danza del Centro Comunitario Cerro Prieto – La Gran Fiesta Norteña

Teatro Urbano

  • JorJais – Picnic para uno
  • Altroké Teatro – Qué sueñan los sapos
  • Gorgonas Teatro – Reguiletes en el viento
  • Samantha Nohemy Pérez Prieto – A.Sentir

Muralismo

  • Carlos Ernesto Esparza Regalado – WARE
  • División del Norte – Mujer Indígena: Contemplación y Naturaleza

Música

  • Damián Valenzuela – Damián Valenzuela
  • Coyote Deluxe – Hard Rock original orgullosamente chihuahuense
  • Flandora – Flandora
  • The New Flyers – The New Flyers
  • Voz Mestiza – Sonidos Curativos
  • Kezzy – Kezzy
  • Sergio Xcaer Pavón “Jazz Trío” – Sergio Xcaer Pavón “Jazz Trío”
  • Marito Ramírez – Marito Ramírez
  • MC Country Music – MC Country Music
  • Coyote Viejo Country Band – Coyote Viejo Country Band
  • Mónica Woods – Voz del corazón: Mónica Woods en concierto
  • Nina’s Soul – Del Bolero al Jazz
  • Efepé – Efepé
  • Oskar Tena – Ecos de la Tierra: Concierto de Piano Cinemático
  • Félix García – Canciones con inteligencia no artificial
  • Ariel Solís Quintet – Ariel Solís Quintet
  • Mejor Abraham – Mejor Abraham

