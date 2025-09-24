Ricky Martin Anuncia Concierto en Chihuahua 2026: ¿Cuándo y Dónde Será el Concierto?

El cantante Ricky Martin anunció que se presentará en la ciudad de Chihuahua como parte de su gira internacional LIVE 2026. El concierto está programado para el domingo 22 de marzo del próximo año 2026 en el Estadio Monumental, de acuerdo con publicaciones realizadas en sus redes sociales.

La presentación en la capital del estado forma parte de las siete fechas programadas del próximo año, donde se espera una alta asistencia de fanáticos que acompañarán al artista en un recorrido cargado de sus éxitos internacionales.

Además de Chihuahua ¿Dónde serán los conciertos de Ricky Martin para el 2026?

El intérprete incluyó a México dentro de su tour con siete fechas confirmadas hasta el momento:

12 de marzo 2026 Querétaro

14 de marzo 2026 CDMX

18 de marzo 2026 Guadalajara

20 de marzo 2026 Monterrey

22 de marzo 2026 Chihuahua

24 de marzo 2026 León

28 de marzo 2026 Mérida

