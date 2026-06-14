Donald Trump Felicita a Sus Knicks y Elogia a Jalen Brunson

El presidente Donald Trump felicitó a los Knicks de Nueva York, el equipo al que le va, y al propietario James Dolan, luego del histórico campeonato de la NBA logrado la noche de este sábado ante los San Antonio Spurs.

El mandatario reconoció a jugadores clave, pero destacó a Jalen Brunson como una superestrella, y calificó la serie de las finales como una de las mejores de la historia del básquetbol.

"¡¡¡Felicitaciones a Jim Dolan y a los New York Knicks!!! Qué año ha sido este, pero aún más impresionantes han sido las increíbles victorias que todos hemos presenciado en los playoffs, especialmente las últimas cuatro; quizá las mejores en la historia del básquetbol", posteó Trump en su cuenta de Truth Social.

"Además, esta noche nació una superestrella. Su nombre es Jalen Brunson, y también hay otros, incluidos Karl-Anthony Towns, OG Anunoby y el gran patriota Mitchell Robinson", agregó.

Brunson, point guard y principal figura de los Knicks, es considerado uno de los mejores armadores de la NBA y fue el líder ofensivo del equipo en las finales ante el equipo de Texas, que fue derrotado de local en el quinto partido de la serie.

Trump se ha declarado fan de los Knicks en múltiples ocasiones. Asistía habitualmente al Madison Square Garden en la década de 1990, pero dejó de ir a ver al equipo en los últimos años, por lo que algunos aficionados cuestionaron que fuera un seguidor de hueso colorado.

Acudió el pasado lunes 8 de junio al MSG en el Juego 3 de las Finales, por invitación de su amigo Dolan, en la única derrota de los Kincks en la serie. Sin embargo, fue abucheado cuando apareció en las pantallas del mítico escenario deportivo, mientras se entonaba el himno estadounidense. Fue el primer presidente de su país en funciones en ir a un juego de la serie final de la NBA.

Brunson, el MVP

Con una épica actuación de Jalen Brunson, los New York Knicks vencieron este sábado 94-90 en la cancha de los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama y conquistaron su primer anillo de campeones de la NBA desde 1973.

Un colosal Brunson logró 45 puntos, por 49 del resto de sus compañeros, para que los Knicks culminaran su triunfo en las Finales por un global de 4-1.

El base, de 29 años, fue elegido de forma unánime como el Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales

"No tengo palabras. Esto es todo lo que soñé", declaró Brunson, un jugador infravalorado durante gran parte de su carrera.

"No comprendo lo que estoy sintiendo. Siempre que nos descartaron buscamos una forma de hacer algo al respecto", afirmó el capitán de los Knicks, que batió el récord de puntos de su franquicia en unas Finales.

Brunson se echó a la franquicia a los hombros desde que en 2022 los Dallas Mavericks lo dejaron escapar libre en una de las decisiones más incomprensibles de los últimos años en la liga de básquet norteamericana.

"Trabajas toda la vida para un momento como este", dijo emocionado el dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns, cuya madre falleció debido al Covid-19 en 2020.

"Todos saben mi historia, se lo quiero agradecer a mi madre", recordó el pívot, que estuvo limitado por faltas todo el juego y sólo aportó 2 puntos.

La derrota de Wembanyama

Del lado de los Spurs, Wembanyama sumó 19 puntos, 14 rebotes y 5 tapones pero tuvo que despedirse del sueño de alcanzar la primera corona de su meteórica carrera con sólo 22 años.

"Obviamente no estábamos preparados, yo no estaba preparado para ganar un anillo", dijo el francés, que en sus primeros playoffs comandó a los jóvenes Spurs hasta las Finales eliminando en el camino al campeón, Oklahoma City Thunder.

"Son los errores, no nos falta talento ni capacidades, pero cometemos demasiados errores, yo cometo demasiados errores", admitió el francés, que en momentos decisivos de la serie falló tiros libres y perdió balones clave.

Este sábado tuvo su peor actuación en ataque, fallando 12 de sus 19 tiros de campo, y sin peso en el último cuarto con sólo 3 puntos.

"Es la mayor lección de mi vida. Voy a aprender más que nunca", recalcó el gigante de 2,24 metros de altura.

"HISTORIA", escribió en X el joven alcalde Zohran Mamdani, que anunció un gran desfile el jueves por Manhattan por un éxito celebrado por figuras dispares como Donald Trump y Bad Bunny.

"NUEVAYOOOOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!", festejó en X el cantante puertorriqueño.

Brunson puso a los Knicks en control a cuatro minutos para el final y no lo soltó hasta el estallido de júbilo de sus miles de aficionados.

En las tribunas lo celebraron emocionados Patrick Ewing y otros íconos del medio siglo maldito de Nueva York que acaba de terminar.

ASJ