Donald Trump Felicita a Sus Knicks y Elogia a Jalen Brunson

El mandatario reconoció la victoria del equipo al que le va en la NBA y calificó la serie de las finales como de las mejores de la historia del básquetbol

TrumpTrump se ha declarado fan de los Knicks en múltiples ocasiones. Foto: Reuters.

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Trump celebra el triunfo de los Knicks y el ascenso de Jalen Brunson. ¿Estamos ante una de las mejores finales de la NBA? Descubre por qué lo dice el presidente.

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