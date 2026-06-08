Máxima Seguridad en el Madison Square Garden: Trump Llega a las Finales de la NBA

Donald Trump ha llegado al Madison Square Garden para ver las finales de la NBA. En los alrededores del inmueble se ha desplegado un fuerte operativo de cara al tercer partido entre los Knicks y los Spurs de San Antonio, donde estará el presidente.

El Servicio Secreto lanza dispositivo alrededor del Madison Square Garden

Esta noche, los Knicks juegan el primer partido en casa de las finales. El equipo neoyorkino no había jugado unas finales desde 1999, cuando fueron derrotados por los mismos Spurs de San Antonio.

Después de haber ganado los dos partidos jugados en Texas, los Knicks buscarán sellar la victoria en Nueva York. Esta noche, el Madison Square Garden tendrá un invitado especial: Donald Trump.

El presidente de los Estados Unidos anunció que estará presente en el tercer partido de las finales. Ante su visita, las autoridades han desplegado un fuerte operativo de seguridad alrededor del recinto.

La presencia del republicano ha sido recibida con descontento por la afición. Además de que Nueva York es una ciudad prominentemente demócrata, el dispositivo de seguridad liderado por el Servicio Secreto ha incomodado a los fanáticos, que deben sortear varios filtros antes de llegar a sus asientos. Al respecto, Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado, escribió en X:

Durante uno de los mejores momentos que Nueva York ha disfrutado en décadas, [Trump] hace que todo se trate de él”.

También antiguos aliados del presidente criticaron su visita. La columnista de derecha Ann Coulter lamentó en X:

“20 mil asistentes serán masivamente molestados por toda la seguridad extra, la Fiesta para Aficionados de los Knicks en el Garden está cancelada, se requerirán miles de oficiales de aplicación de la ley adicionales (pagados por los contribuyentes), el tráfico será un desastre; todo para que él pueda sentarse en el Garden en lugar de ver el partido por televisión. Los presidentes deberían estar dispuestos a sacrificarse de vez en cuando”.

Desde el sábado, el equipo de basquetbol advirtió a los fans que llegaran al menos dos horas antes al Madison Square Garden. Además, les pidió acudir sin bolsas. En el comunicado de los Knicks se lee:

“A medida que se acerca el tercer partido de las Finales de la NBA del lunes por la noche, el Madison Square Garden y el Servicio Secreto de Estados Unidos quieren contribuir a garantizar una experiencia segura y agradable para todos los poseedores de entradas compartiendo los importantes procedimientos de seguridad que estarán en vigor”.

Trump no será el único famoso en el partido de los Knicks

De aparecer en las gradas del Madison Square Garden, Donald Trump se convertirá en el primer presidente en funciones que acuden a unas finales de la NBA. Según señaló Euronews, la última vez que un partido de la NBA contó con la presencia de un mandatario fue en 2015, cuando Barack Obama acudió a ver a los Toros de Chicago contra los Caballeros de Cleveland.

También se anticipa que acuda al partido Zohran Mamdani, el actual alcalde demócrata de Nueva York. El alcalde escribió en X que además la ciudad celebrará con una fiesta en honor al equipo.

“Los Knicks están en casa y nuestra ciudad está lista para brillar. Estamos organizando una fiesta de vigilancia gratuita para 5,000 neoyorquinos esta noche en Bryant Park”.

Además de los políticos, se anticipa que acudan al partido celebridades como Ben Stiller y la pareja formada por Timothée Chalamet y Kylie Jenner. Estos han estado presentes en las gradas en varios juegos de la temporada.

Donald Trump llega al Madison Square Garden

Donald Trump llegó al Madison Square Garden en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. El presidente llegó a bordo del helicóptero Marine One proveniente de Nueva Jersey.

Después de aterrizar en el helipuerto de Wall Street, el republicano fue escoltado por el Servicio Secreto hasta la casa de los Knicks. Partidarios del presidente han afirmado que Trump fue invitado por el propio dueño de los Knicks, el empresario James L. Dolan.

El presidente fue abucheado por los asistentes del Madison Square Garden. Según mencionó CNN, Donald Trump fue objeto de la rechifla cuando apareció en el Jumbotron dentro de la arena, momentos antes del himno nacional.

Con información de AFP