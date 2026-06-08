Máxima Seguridad en el Madison Square Garden: Trump Llega a las Finales de la NBA

El presidente de EUA acudió al tercer partido de las finales de la NBA entre los Knicks y los Spurs de San Antonio, donde fue abucheado por los asistentes

Donald Trump llega al Madison Square GardenDonald Trump llega al Madison Square Garden a ver a los Knicks. Foto: AFP

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El Madison Square Garden se prepara para recibir a Donald Trump en las finales de la NBA entre Knicks y Spurs. La seguridad es máxima y los fans enfrentan restricciones. ¿Será una noche histórica?

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