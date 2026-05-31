¿Cuándo Comienzan Las Finales de la NBA 2026? Fechas para los Partidos Knicks vs Spurs

La mesa está puesta para la serie más esperada del año. Las Finales de la NBA 2026 prometen ser históricas, regalándonos un choque de narrativas fascinante: el resurgimiento de los New York Knicks, buscando romper una sequía de más de medio siglo, frente a los San Antonio San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, consolidados como la nueva potencia del Oeste.

Si eres un apasionado del baloncesto y no quieres perderte ni un solo segundo de esta batalla por el Trofeo Larry O'Brien, aquí te presentamos el calendario oficial y las fechas clave para la gran cita del deporte ráfaga.

Calendario y Fechas Oficiales: Knicks vs Spurs

Las Finales de la NBA se juegan al mejor de siete partidos bajo el clásico formato 2-2-1-1-1. La acción arrancará formalmente a inicios de junio, manteniendo el ritmo de alta intensidad característico de las últimas postemporadas.

A continuación, la agenda programada para la serie por el campeonato:

Juego 1: Jueves 4 de junio

Juego 2: Domingo 7 de junio

Juego 3: Miércoles 10 de junio

Juego 4: Viernes 12 de junio

Juego 5: Lunes 15 de junio (De ser necesario)

Juego 6: Jueves 18 de junio (De ser necesario)

Juego 7: Domingo 21 de junio (De ser necesario)

Todos los encuentros están programados para iniciar a las 20:30 horas (Tiempo del Este de Estados Unidos / 18:30 horas Tiempo del Centro de México).