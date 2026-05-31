¿Cuándo Comienzan Las Finales de la NBA 2026? Fechas para los Partidos Knicks vs Spurs

Quedaron definidas Las Finales de la NBA; los New York Knicks y los San Antonio Spurs se verán las caras por el título

Jalen Brunson y Victor Wembanyama en un partido de la NBAFoto: Getty Images
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