¿Cuándo Comienzan Las Finales de la NBA 2026? Fechas para los Partidos Knicks vs Spurs
Quedaron definidas Las Finales de la NBA; los New York Knicks y los San Antonio Spurs se verán las caras por el título
Quedaron definidas Las Finales de la NBA; los New York Knicks y los San Antonio Spurs se verán las caras por el título
La mesa está puesta para la serie más esperada del año. Las Finales de la NBA 2026 prometen ser históricas, regalándonos un choque de narrativas fascinante: el resurgimiento de los New York Knicks, buscando romper una sequía de más de medio siglo, frente a los San Antonio San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, consolidados como la nueva potencia del Oeste.
Si eres un apasionado del baloncesto y no quieres perderte ni un solo segundo de esta batalla por el Trofeo Larry O'Brien, aquí te presentamos el calendario oficial y las fechas clave para la gran cita del deporte ráfaga.
Las Finales de la NBA se juegan al mejor de siete partidos bajo el clásico formato 2-2-1-1-1. La acción arrancará formalmente a inicios de junio, manteniendo el ritmo de alta intensidad característico de las últimas postemporadas.
A continuación, la agenda programada para la serie por el campeonato:
Juego 1: Jueves 4 de junio
Juego 2: Domingo 7 de junio
Juego 3: Miércoles 10 de junio
Juego 4: Viernes 12 de junio
Juego 5: Lunes 15 de junio (De ser necesario)
Juego 6: Jueves 18 de junio (De ser necesario)
Juego 7: Domingo 21 de junio (De ser necesario)
Todos los encuentros están programados para iniciar a las 20:30 horas (Tiempo del Este de Estados Unidos / 18:30 horas Tiempo del Centro de México).