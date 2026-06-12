¿Shakira y Tyla? La Dupla que Nació en el Mundial Llegará a los Escenarios

Lo que comenzó como un encuentro inesperado en la inauguración del Mundial 2026 en México podría convertirse en uno de los momentos más comentados de la gira Las mujeres ya no lloran. Shakira anunció a través de sus Instagram Stories que Tyla la acompañará en uno de los shows de su tour por Estados Unidos.

La colombiana, que inició su gira de estadios el 11 de febrero de 2025 en Río de Janeiro y que ha registrado más de 6.3 millones de asistentes en 128 espectáculos, convirtiéndola en la gira latina más exitosa de la historia, no es ajena a las sorpresas sobre el escenario.

A lo largo de su recorrido ha invitado a artistas como Grupo Frontera, Carlos Vives, Maluma, Wyclef Jean, Alejandro Sanz, Ozuna y Rauw Alejandro, por lo que la posible aparición de Tyla se suma a una larga lista de colaboraciones especiales que han hecho de cada concierto un evento único.

Una conexión que ya tenía antecedentes

El rumor de una colaboración musical entre ambas no es nuevo. Reportes de medios señalaron que Shakira y Tyla habrían grabado juntas una canción tentativamente titulada "Repeat" durante una visita de la artista colombiana a Argentina. Si el anuncio en stories se confirma con una fecha y ciudad específicas, este podría ser el momento en que ambas presenten en vivo, por primera vez, ese tema.

¿Qué se sabe hasta ahora?

El anuncio se hizo de forma orgánica, vía Stories, sin precisar aún ciudad ni fecha exacta del show.

Tyla, la artista sudafricana detrás de éxitos globales como "Water", se uniría a Shakira en el tramo estadounidense de la gira.