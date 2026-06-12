¿Shakira y Tyla? La Dupla que Nació en el Mundial Llegará a los Escenarios

Shakira sorprende a sus fans al anunciar en Instagram Stories que Tyla se unirá a ella en un show de su gira por Estados Unidos

shakira-tyla-colaboracion-gira-estados-unidosFotos: GettyImages

Destacado

Shakira sorprende a sus fans: Tyla se unirá a su gira en EE.UU. tras su encuentro en el Mundial 2026.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+