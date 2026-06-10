¿Belinda y Andrea Bocelli Cantarán Bésame Mucho En Vivo? Fueron Captados Previo a Show

Un video desde el backstage del Auditorio Nacional sorprendió a los fans: la estrella pop y el tenor italiano se arrancan con el bolero mexicano a capela

¿Belinda y Andrea Bocelli Cantarán Bésame Mucho En Vivo? Fueron Captados en EnsayoFotos: GettyImages
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