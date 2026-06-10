¿Belinda y Andrea Bocelli Cantarán Bésame Mucho En Vivo? Fueron Captados Previo a Show

En la víspera del arranque del Mundial 2026, un video que circula en redes muestra a Belinda y al tenor italiano Andrea Bocelli interpretando juntos "Bésame Mucho" a capela, aparentemente en los pasillos del Auditorio Nacional, horas antes de su presentación en el FIFA Countdown Concert.

El momento quedó capturado en video y fotografías que rápidamente se propagaron en inrrnet donde se puede ver a la estrella pop y al tenor italiano entonando el bolero de la pianista mexicana Consuelo Velázquez.

Quien lo grabó y lo subió primero fue la publirrelacionista de Belinda, Danna Vázquez, quien no dudó en compartirlo en sus redes sociales, y minutos después la propia cantante lo reposteó.

La reacción del público presente no se hizo esperar: aplausos y gritos de emoción, entre los que destacaron frases como "¡Viva México!".

Otros de los comentarios más celebrados fueron: "Beli en todas partes: un día con Shakira, con Tom Hanks y ahora con Andrea Bocelli", o el: "¿Por qué Andrea cantaría con Belinda si ella ni siquiera estudió ópera desde los 3 años?

El contexto: ¿qué es el FIFA Countdown Concert?

El encuentro ocurrió previo a la presentación que ambos artistas tienen programada este miércoles 10 de junio en el Auditorio Nacional, como parte del Countdown Concert de la FIFA por el Mundial 2026.

Se trata de un espectáculo que reúne a artistas internacionales de las tres sedes del torneo: México, Estados Unidos y Canadá.

Para la sede de la Ciudad de México, el cartel incluye a Belinda, Los Ángeles Azules, Andrea Bocelli y Elena Rose.

El show en Estados Unidos lo encabezan Ava Max, BIA, Davido y Major Lazer, mientras que Toronto tendrá a Bryan Adams, Wyclef Jean, Nora Fatehi y The Beaches, entre otros.

El concierto comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse de forma gratuita y en vivo a través de la cuenta oficial de la FIFA en TikTok, con una transmisión simultánea desde las tres ciudades sede.

Belinda, en su mejor momento mundialista

El video de "Bésame Mucho" no es el único momento estelar de Belinda en esta semana del Mundial. La cantante también fue captada en el backstage de los ensayos de la inauguración conversando con Shakira, y tiene confirmada su participación en la ceremonia de apertura junto a Los Ángeles Azules, Alejandro Fernández y J Balvin, entre otros artistas.

La gran pregunta queda en el aire hasta esta noche: ¿el palomazo improvisado de las stories de Beli se convertirá en número oficial frente a miles de personas? En internet ya dijeron que sí quieren verlo.

¿Dónde ver el show? A partir de las 17:00 hrs en las redes oficiales de la FIFA, completamente gratis.