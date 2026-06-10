Dan de Alta a 33 Intoxicados por Alcohol Adulterado en Fiesta de XV Años en Salamanca

Autoridades de Salud informan sobre el alta de 33 personas intoxicadas por tomar bebidas adulteradas en unos XV años. Siguen tres internadas, entre ellas la quinceañera.

Se recuperan intoxicados.Foto: N+

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Tras la tragedia en los XV años en Salamanca, 33 personas se recuperan de intoxicación por alcohol adulterado.

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Dan de Alta a 33 Intoxicados por Tomar Alcohol Adulterado en Fiesta de XV Años en Salamanca; Sigue Internada la Quinceañera