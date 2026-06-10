Dan de Alta a 33 Intoxicados por Alcohol Adulterado en Fiesta de XV Años en Salamanca

A más de 24 horas de que se reportara de que en una fiesta de XV años en Salamanca, se habían intoxicado decenas de personas por tomar alcohol adulterado y donde fallecieran cuatro personas, autoridades de Salud informaron que 33 personas ya fueron dadas de alta, pero siguen tres internadas, entre ellas, la quinceañera.

Entre los fallecidos, se confirmó horas después que se encontraba el papá de la quinceañera, así como un tío, quienes también presentaron síntomas graves de intoxicación y llegaron al hospital delicados de salud.

Es importante recordar que los hechos ocurrieron el pasado fin de semana en la comunidad de Puerto de Valle, en Salamanca, donde se celebró una fiesta de XV Años, y al parecer se sirvió alcohol adulterado.

Horas después de que la celebración terminó, decenas de invitados comenzaron a sentirse mal, por lo que comenzaron a acudir a diferentes clínicas de salud presentando diversos síntomas como visión borrosa, vómito, dolor de cabeza, hipotermia y somnolencia profunda, entre otros.

Es importante mencionar que entre las personas que fueron internadas al presentar síntomas de intoxicación, se encontraba la quinceañera, así como varios de sus familiares, quienes comenzaron a recibir atención médica.

Con el paso de las horas, se informó que en un principio tres personas ya habían fallecido, pero por la tarde del martes, se confirmó una cuarta persona que también murió debido a complicaciones de salud por intoxicación.

Confirman que dan de alta a 33 intoxicados, sigue internada la quinceañera

Por su parte, autoridades de Salud de Guanajuato, dieron a conocer que hoy a medio día, 33 personas que se encontraban internadas en clínicas en Celaya y Salamanca, por intoxicación, habían sido dadas de alta.

Por su parte, familiares dieron a conocer que las botellas de alcohol las habían comprado en la Central de Abastos en León, mientras velaban a cuatro personas en la comunidad de Puerto de Valle, en Salamanca.

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