215 Personas han Recibido Órganos Donados en Guanajuato en lo que va del 2026

Guanajuato se convierte en uno de los estados con mayor número de donaciones en lo que va de este 2026, siendo 215 pacientes quienes han recibido un órgano de acuerdo a autoridades de salud.

Guanajuato se encuentran entre los primeros lugares de donación.N+

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Guanajuato lidera en donación de órganos en 2026: 215 personas han recibido una nueva oportunidad de vida. Descubre cómo esta solidaridad transforma vidas.

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