Guanajuato se ubica en los primeros lugares en donación de órganos cadavéricos, una decisión de familiares de personas fallecidas, su ser querido trasciende y se convierte en héroe de varios pacientes. Este 2026 a 215 pacientes les cambiaron la vida con la donación de un órgano.

Los órganos donados han sido distribuidos a varias partes de México

En 2025 se tuvieron 139 donadores cifra récord más alta en el estado, este año se llevan 72 donadores, se obtuvieron 215 órganos y tejidos, 64 riñones, 123 córneas, 16 huesos, 10 hígados y dos pulmones, órganos que se distribuyen a varias partes del país.

Al primer año de la donación se tiene un porcentaje de éxito 95 por ciento, a los cinco años el porcentaje es del 85 por ciento por eso se le debe dar un seguimiento especializado.

Algunos pacientes tienen que esperar hasta 5 años para recibir una donación

Actualmente la lista de espera es de 2 mil 123 personas, pueden pasar hasta 5 años para que reciban alguna noticia positiva. Mientras que el tiempo de espera en pacientes pediátricos no dura más de 6 meses.

Lo ideal para no aparecer en esta lista de espera es cambiar el estilo de vida y no depender de una máquina para vivir.