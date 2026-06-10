Turistas Pagan 500 Pesos por Recorrer Tepito: Entre Cultura, Riesgo y Polémica

Recorridos guiados por Tepito cuestan cerca de 500 pesos y muestran la historia, cultura y tradiciones del barrio

Turistas descubren la historia y cultura del Barrio BravoFoto: Archivo | Cuartoscuro

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El auge del turismo oscuro atrae a visitantes nacionales y extranjeros interesados en zonas con fama polémica

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