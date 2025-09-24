Feria de Salud y Servicios “Cuenta Conmigo” en Ciudad Juárez: Brindarán Servicios Gratuitos

El próximo sábado 27 de septiembre se llevará a cabo una feria de salud y servicios gratuitos en la colonia Fray García de San Francisco, en Ciudad Juárez. El evento tendrá lugar en las instalaciones de La Tenda di Cristo, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

De acuerdo con Carlos Ortiz, representante de la gobernadora del estado en Ciudad Juárez, la jornada contará con la participación de 25 colegios de profesionistas y ofrecerá más de 18 servicios médicos y de prevención, además de asesorías especializadas en distintas áreas.

¿Qué servicios tendrá la Feria de Salud y Servicios en Ciudad Juárez?

En el área de salud, los asistentes podrán acceder a consultas médicas generales, aplicación de vacunas contra el sarampión, entrega de medicamentos, así como detecciones oportunas de cáncer cervicouterino y de mama, diabetes, hipertensión y obesidad.

Además, como parte de los servicios comunitarios, se ofrecerán cortes de cabello y masajes terapéuticos sin costo, con el objetivo de beneficiar al mayor número de familias de la zona.

La feria busca acercar la atención médica y social a los habitantes de Ciudad Juárez, fomentando la prevención de enfermedades y la mejora en la calidad de vida de la comunidad.

