Hallan Hombre Sin Vida en Cajuela de Auto en la Carretera Panamericana de Ciudad Juárez

El cuerpo de un hombre fue localizado dentro de la cajuela de un automóvil abandonado sobre la carretera Panamericana, a la altura del entronque que conduce a Tornillo-Guadalupe, en Ciudad Juárez.

El hallazgo fue resguardado por agentes preventivos y posteriormente personal de la Fiscalía de Distrito Zona Norte tomó conocimiento del caso. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en espera de su identificación oficial.

El vehículo estaba estacionado en la orilla de la carretera, en el interior se encontraba el cuerpo sin vida de un hombre

De acuerdo con los primeros reportes, varios automovilistas alertaron a las autoridades sobre la presencia del vehículo estacionado en la orilla de la carretera. Al arribar al lugar, elementos de Seguridad Pública confirmaron que en el interior se encontraba el cadáver de un hombre de entre 25 y 30 años de edad, mismo que había sido dejado semidesnudo.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este hecho.

