Liberan a Detenido por Homicidio del Médico Louis Edward Holguín en Ciudad Juárez

Un juez de control ordenó la liberación de uno de los presuntos participantes en el homicidio del médico Louis Edward Holguín Andrade, tras declararse ilegal su detención, así lo informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la dependencia, el señalado fue presentado el martes ante un tribunal de control en Ciudad Juárez. Sin embargo, el juez determinó que la detención no se realizó conforme a derecho, por lo que ordenó su inmediata liberación.

Autoridades no han revelado la identidad del detenido que quedó en libertad

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del detenido ni los detalles sobre cómo se llevó a cabo su arresto. La FGE detalló que las investigaciones continúan con el objetivo de obtener órdenes de aprehensión contra los dos presuntos responsables del ataque armado.

Noticia relacionada: ¿Quién Era Louis Edward Holguín, Médico Asesinado a Balazos en Ciudad Juárez?

El crimen ocurrió la tarde del viernes 20 de septiembre, cuando el médico fue agredido a balazos en Ciudad Juárez, cuando intentaba comprar un automóvil. Holguín Andrade fue trasladado de urgencia a un hospital, donde perdió la vida al día siguiente, el sábado 21.

La Fiscalía reiteró que mantiene abiertas las indagatorias para esclarecer el homicidio y llevar ante la justicia a los responsables.

Detienen a Empleados de Funeraria por Robar Radio de la Policía Municipal en Chihuahua

Historias recomendadas: